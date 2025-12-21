เสียงผู้หญิงร้องลั่นจนตกใจ หนุ่มเดินเล่นเก็บหอยริมหาดตะลึง เจอชายเดนมาร์กฟีเจอริ่งสาวไทย บนทุ่นกลางทะเล สาวอ้างหนีสงครามชายแดนมาพัทยาครั้งแรก อารมณ์ชั่ววูบ ตร.คุมตัวดำเนินคดี
เมื่อเวลา 22.06 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายบาส (สงวนชื่อและนามสกุล) อายุ 27 ปี นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่อยู่ที่ริมหาดจอมเทียนพัทยา ใกล้เคียงปากซอยจอมเทียน 5-7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สังเกตเห็นคนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่บนทุ่นลอยน้ำกลางทะเล สร้างความตกตะลึงให้กับตนเองเป็นอย่างมาก และเกรงว่าจะทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยารีบมาตรวจสอบ
หนุ่มตกใจเสียงผู้หญิงร้องฟีเจอริ่งชายเดนมาร์กบนทุ่นกลางทะเล
นายบาส เปิดเผยรายละเอียดว่า ตนเองกำลังลังเดินเล่นเก็บหอยอยู่ที่ริมชายหาด ตอนนั้นก็มีคนอยู่มากพอสมควร สังเกตเห็นผู้ชายคล้ายชาวต่างประเทศ ผิวขาว ศีรษะล้าน อยู่ในสภาพเปลือยเปล่าล่อนจ้อน นอนทับร่างของผู้หญิงไทย ในลักษณะทำกิจกรรมทางเพศกันอยู่ โดยฝ่ายหญิงส่งเสียงร้องสยิวดังลั่นไปทั่วชายหาด ทุกคนทำได้เพียงยืนมองแล้วบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน ก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบดังกล่าว
สาวไทยอ้างหนีสงครามชายแดนมาพัทยาครั้งแรกอารมณ์ชั่ววูบบานปลาย
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา มาถึงจึงได้แสดงตัวแล้วส่งสัญญาณเรียก ผู้ชายชาวต่างประเทศ ทราบภายหลังคือชาวเดนมาร์ก และผู้หญิงไทย ให้แต่งกายให้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาบนฝั่ง โดยฝ่ายหญิงให้การอ้างว่าปกติไม่เคยทำแบบนี้ เพราะเพิ่งเดินทางมาพัทยา เนื่องจากหนีความเสี่ยงเรื่องสงครามที่ชายแดนมา แล้วมาเจอชาวต่างชาติ ตอนแรกก็ว่ายน้ำเล่นกัน แต่เกิดอารมณ์ชั่ววูบ จึงบานปลายไปดังกล่าว
ตร.แจ้งข้อกล่าวหาชายเดนมาร์กกับสาวไทย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้เชิญตัวทั้งชาวต่างประเทศ และผู้หญิงไทย ไปสอบปากคำ ว่ากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68