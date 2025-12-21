ห่วงช่วงเทศกาลปีใหม่ กอ.รมน. เน้นย้ำ ดูแลความปลอดภัย เบาะแส 4 สิ่งผิดปกติ พื้นที่ตอนในประเทศไทย ขอความร่วมมือประชาชนร่วมสอดส่อง แจ้งสายด่วน ความมั่นคง 1374

21 ธ.ค. 2568 – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยขึ้นตรง เพิ่มความระมัดระวัง และดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตอนในอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญ พื้นที่ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายมวลชน กอ.รมน. และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

เทศกาลปีใหม่

ห่วงช่วง เทศกาลปีใหม่ กอ.รมน. เน้นย้ำ เบาะแส 4 สิ่งผิดปกติ พื้นที่ในประเทศไทย

ห่วงช่วง เทศกาลปีใหม่ กอ.รมน. เน้นย้ำ เบาะแส 4 สิ่งผิดปกติ พื้นที่ในประเทศไทย

กอ.รมน. ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่อาจเกี่ยวข้อง

  1. การใช้หรือพบเห็นอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในลักษณะต้องสงสัย
  2. การแฝงตัวของบุคคลต้องสงสัยหรือการสอดแนม
  3. การก่อวินาศกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัย
  4. หรือเหตุการณ์ผิดปกติอื่น ๆ

ขอให้แจ้งข้อมูลได้ทันทีที่ สายด่วนความมั่นคง 1374 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

กอ.รมน. ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด และขอยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยความอุ่นใจและปลอดภัยสูงสุด

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

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