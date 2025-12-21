ด.ช.ผวา โทรแจ้งตร. ให้มาจับพ่อตัวเอง เมาคลั่ง ยิงปืนขึ้นฟ้า แล้วยิงแม่บาดเจ็บ ค้นเจอปืนอีกหลายกระบอกพร้อมเครื่องกระสุน ตร.เอาผิดข้อหาหนัก
วันที่ 21 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.วิริยะพงศ์ ศรีนวลปาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จ.ภูเก็ตได้ รับแจ้งจากเด็กชายแจ้งว่า บิดา ได้เมาสุราแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าและยิงมารดาได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดที่ซอยน้ำตกโตนโทร ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลางหลังรับแจ้งจึงรายงาน พ.ต.อ.นิกร ชูทอง ผกก.สภ.ถลาง พ.ต.ท.สุชาติ ลือชา สว.สส.สภ.ถลาง รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบนายทัตพงษ์ อายุ 41 ปี จึงได้ควบคุมตัวไว้ ส่วนผู้บาดเจ็บชื่อนางสาววิภาพร อายุ 35 ปี ได้นำตัวส่งรพ.ถลาง จากการสอบถามทราบว่า ผู้ก่อเหตุคือสามีของตน ที่ได้อยู่กินกันมา 19 ปี มีลูกด้วยกัน 2 คน ตอนเกิดเหตุ ตนเองได้รับโทรศัพท์ จากลูกชายว่า สามีได้เมาสุราแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าจำนวน 3 นัด
จากนั้นผู้บาดเจ็บได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุ ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว เพื่อเอาของที่ซื้อมาเก็บไว้ในบ้าน หลังจากนั้นผู้บาดเจ็บกำลังขับรถออกจากบ้าน ได้ยินเสียงปืน 1 นัด จากข้างหลังของตน จนกระทั่งทราบว่า ตนถูกยิงบริเวณไหล่ขวาจนทะลุข้างหน้า จากนั้นเพื่อนบ้านได้นำตัวผู้บาดเจ็บนำส่ง รพ.
ต่อมาพร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ถลาง ได้เดินทางมายังบ้านหลังเกิดเหตุ และได้ควบคุมตัวนายทัตพงษ์ ผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจค้นภายในบ้านหลังเกิดเหตุ ผลการตรวจค้นพบผลการตรวจค้นพบ 1. อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อ TRURUS จำนวน 1 กระบอก 2. อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ใช้กับกระสุน 11 มม. 3. อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ใช้กับกระสุน .38 จำนวน 1 กระบอก
ตำรวจได้จับกุมตัว พร้อมของกลาง มายังสภ.ถลาง ตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ก่อเหตุเคยโดนคดีทำร้ายร่างกายบุพการี และดูหมิ่นเจ้าพนักงาน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้ ก่อนดำเนินคดีในข้อหา เมาสุรายิงปืนขึ้นฟ้า ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต พยายามฆ่าผู้อื่น ต่อไป
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