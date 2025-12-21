อุบัติเหตุเศร้า ปลัดหนุ่มขับเก๋งออกจากบ้านไปร่วมงานแต่ง อส. เจอเก๋งเสียหลักพุ่งชนประสานงาเสียชีวิตคารถ พ่อ ผกก. สุดเศร้ามาดูร่างลูกชาย
เมื่อเวลา 15.19 น. วันที่ 21 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.พลกฤษณ์ เกิดชัย สารวัตร (สอบสวน) สภ.คลองห้า จ.ปทุมธานี รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถ บนถนนสายธัญญะ-วังน้อย กม.8+500 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงประสานแพทย์รพ.คลองหลวง แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อม ตำรวจจราจร สภ.คลองห้า และกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งโตโยต้า ทะเบียน 5 กว 6182 กทม. สภาพหน้ารถพังยับเยิน มีหญิงสาว อายุ 25 ปี บ้านอยู่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำส่งรพ.เปาโล ส่วนริมถนนมีรถเก๋งไดฮัทสุ สีฟ้า ทะเบียน กม 4547 นครปฐม สภาพด้านหน้าพังยับเยินภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิต เป็นชาย อายุ 29 ปี บ้านอยู่ ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทราบต่อมา เป็นปลัดอำเภอลำลูกกา และเป็นลูกชายนายตำรวจ ตำแหน่ง ผกก. ซึ่งเดินทางมาดูลูกชายด้วยความเสียใจพร้อมภรรยา ลูกสาว และญาติๆ
สอบสวนพยาน ทำงานอยู่ร้านใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่า ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 15.00 น.ตนนั่งอยู่ศาลาหน้าร้านได้ยินเสียงรถเบรกเมื่อหันไปดูก็เห็นรถเก๋งโตโยต้า
เสียหลักข้ามเลนไปชนกับรถเก๋งคันสีฟ้า ที่วิ่งสวนทางมาอย่างแรงจนรถพลิกคว่ำตกไปลงข้างทาง
ส่วนพี่สาวปลัด ร่ำไห้บอกว่า น้องชายเป็นปลัดเพิ่งย้ายจากอำเภอหนองเสือไปอยู่อำเภอลำลูกกาได้ 3 เดือน เมื่อเช้าเวลา 11.00 น.บอกจะออกไปร่วมงานแต่งงานอาสาที่อำเภอหนองเสือ ปกติปลัดจะใช้รถยนต์อีกคัน ส่วนคันนี้เป็นรถที่คุณพ่อชอบรถเก่าซื้อเก็บไว้ ปลัดจึงขับรถคันนี้ไปเพราะเห็นว่าเป็นรถขนาดเล็กไปไม่ไกลและอีก 2 กม.ก็ถึงบ้านแล้วแต่ก็เกิดเหตุขึ้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป