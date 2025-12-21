อุบัติเหตุเศร้า รถตู้กลับจากงานมงคลญาติที่นครสวรรค์ ขากลับพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง หมุนฟาดรถเก๋ง เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 5 คนขับไม่รู้หายไปไหน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ พวงทอง สารวัตร(สอบสวน) สภ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน 3 คัน มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย บนถนนสายเอเชีย ขาล่อง กม.144-145 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาท
ที่เกิดเหตุพบรถตู้โตโยต้า สีเหลือง ทะเบียน นข 2257 อ่างทอง สภาพหน้ารถด้านซ้ายฉีกขาดเสียหายยับเยินจอดขวางกลางถนน ภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย อายุ 82 ปี เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา ส่วนบนพื้นถนนใกล้กันมีผู้เสียชีวิตอีกราย เป็นชาย อายุ 65 ปี นอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีก 5 ราย เป็นหญิง อายุ 75 ปี อายุ 63 ปี ชาย อายุ 47 ปี เด็กชาย อายุ 8 ปี และเด็กหญิง อายุ 12 ปี
ห่างออกไปมีรถยนต์เก๋งฮอนด้า สีขาว ทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ สภาพกันชนและซุ้มล้อซ้ายเสียหาย และพบรถบรรทุกพ่วงฮีโน่ สีน้ำเงิน ทะเบียนอุตรดิตถ์จอดอยู่ริมถนนสภาพซุ้มล้อขวาของลูกพ่วงยุบไปจนติดล้อ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถตู้มีคนขับและผู้โดยสารรวม 8 คน เป็นญาติพี่น้องกัน เดินทางไปงานผูกแขนญาติที่ จ.นครสวรรค์ ก่อนเกิดเหตุกำลังพากันบ้านพักที่จ.อ่างทอง มาถึงจุดเกิดเหตุรถตู้เกิดเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงหมุนคว้างไปฟาดกับรถเก๋งฮอนด้า หลังเกิดเหตุไม่เจอคนขับรถตู้ในที่เกิดเหตุ
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพผู้เสียชีวิตส่งรพ. พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป