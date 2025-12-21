หนุ่มใหญ่ 48 เมาหนัก ประเคนหมัดมวยใส่ช่างไม้ 63 เมียจ้างมาทำโต๊ะล้มลุกคลุกคลาน สุดท้ายเตะเสยปลายครางเสียชีวิตคาบ้าน
วันที่ 21 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.ศุภณัฐ โพพึ่ง สารวัตร(สอบสวน) สภ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ รับแจ้งเหตุชายถูทำร้ายเสียชีวิต บริเวณบ้านพัก หมู่ 4 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ จึงประสานแพทย์ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวนและหน่วยกู้ภัยร่วมใจโกรกพระ
ที่เกิดเหตุ พบศพชาย อายุ 63 ปี มีร่องรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้าย โดยมีนายสำเนา อายุ 48 ปี อยู่ในสภาพมึนเมาสุราอย่างหนักนั่งอยู่บนแคร่ไม้ มีพยานชี้เป็นคนร้ายใช้เท้าเตะปลายคางเสียชีวิต
สอบสวนหญิง เจ้าของบ้าน บอกว่า ผู้ตายเป็นช่างไม้ ตนว่าจ้างให้มาทำโต๊ะไม้เนื่องจากมีท่อนไม้เหลืออยู่ แต่เมื่อมาถึงปรากฎว่า ถูกแฟนกำลังเมาเหล้าขาวอย่างหนักเกิดความไม่พอใจลุกจากแคร่ไม้เดินเข้าไปทำร้าย ทั้งเตะและตีเข่าใส่เข้าช่องท้องจนล้มก่อนใช้เท้าเตะเสยเข้าที่ปลายคางอย่างแรงอีกครั้งจนแน่นิ่งไปก่อนพบว่าเสียชีวิต
” แฟนหนุ่มมีอาชีพขับรถบรรทุก ก่อนเกิดเหตุได้ทะเลาะกันมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องหึงหวง และเรื่องที่เราไม่พอใจแฟนหนุ่มเอาแต่เมา ไม่ยอมทำโต๊ะไม้ให้ จึงได้ว่าจ้างให้ผู้เสียชีวิตมาทำแทนจนเกิดเหตุสลดขึ้น ”
ด้าน พ.ต.ท.ศุภณัฐ เปิดเผยว่า นายสำเนามีอาการมึนเมา ให้การวกวนไม่เป็นลำดับ จากการรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้น เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากความหึงหวง ประกอบกับอยู่ในสภาพมึนเมาจึงก่อเหตุขึ้น โดยแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย ก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป