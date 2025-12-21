ตำรวจสมุทรปราการคุมเข้ม ความปลอดภัยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางสายหลัก สายรอง ประชาสัมพันธ์-กำชับ ห้ามบินโดรนในรัศมี 9 กิโลเมตร ค่ำคืนนี้ยังไม่มีแจ้งพบเห็น ชี้อาจเข้าใจผิดที่แท้เป็นไฟเครื่องบิน
วันที่ 21 ธ.ค.2568 จากกรณีมีชาวบ้านใกล้เคียงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ พบเห็นดวงไฟคล้ายกับโดรนช่วงค่ำวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยพล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ออกคำสั่งเร่งด่วนถึงตำรวจในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราและตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางสายหลักและสายรอง โดยเฉพาะเส้นทางที่เข้า-ออกสนามบินสุวรรณภูมิ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบของสนามบิน
ล่าสุด พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางแก้ว นำกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสุวรรณภูมิ สาย 3 ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจตรารถต้องสงสัยและตรวจตราสิ่งของผิดกฎหมายตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและฝ่ายความมั่นคง พร้อมกำชับการปฎิบัติการตรวจตรา โดยเฉพาะเรื่องการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายห้ามบินโดรนโดยเด็ดขาดในพื้นที่รัศมีรอบสนามบิน 9 กิโลเมตร และผู้ครอบครองโดรนทุกประเภทต้องได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนโดรนจากกสทช.
ขณะที่ พ.ต.ท.เถลิงเกียรติ มณีอินทร์ รองผกก.สภ.บางพลี นำกำลังตั้งจุดตรวจค้นอย่างเข้มงวด บนถนนสายศรีวารีน้อย เส้นทางสายหลักเข้าเขตของต.หนองปรือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ชาวบ้านพบเห็นดวงไฟคล้ายโดรนบินใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเน้นการตรวจหาการนำพาโดรนผิดกฎหมายและการตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายรวมถึงอาวุธปืน นอกจากนั้นยังคุมเข้มมาตรการเมาแล้วขับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ยังไม่มีรายงานพบเห็นโดรนในพื้นที่ค่ำคืนนี้แต่อย่างใด ที่ชาวบ้านพบเจออาจเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นจากดวงไฟของเครื่องบินที่บินสูงในขณะนั้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าแผนเผชิญเหตุทันที หากมีการแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านเพื่อพิสูจน์ทราบดวงไฟที่ชาวบ้านพบเห็น