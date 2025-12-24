หนุ่มเมียนมาเมาแล้วขับ พุ่งชนร้านค้าข้างทางระนาว ก่อนพุ่งทะลุเข้าร้านขายของ ทำคนเสียชีวิต 1 คน
เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น.วันที่ 24 ธ.ค.2568 ร.ต.ท.กิตติวัฒน์ สุวรรณประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน รับแจ้งเหตุรถชนกันหลายคัน มีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิต และมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย บริเวณถนนสายบ้านดอนไก่ดี–ท่าเสา หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จึงไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวร รพ.กระทุ่มแบน และ เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ แคปสีดำ ติดคอกหลัง ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ ทะเบียน ฒท 4260 กรุงเทพมหานคร พุ่งทะลุเข้าไปในร้านขายของชำริมถนน ซึ่งมีลักษณะเป็นทาวน์โฮม เสียหาย 1 คูหา โดยคนขับรถเป็นชาวเมียนมา ถูกควบคุมตัวไว้ ขณะที่บริเวณด้านหน้ารถยนต์กระบะคันดังกล่าว พบผู้เสียชีวิต 1 คน เป็นชาย ทราบชื่อต่อมาคือ นายเท็ต ชิน โพ อายุ 32 ปี สัญชาติเมียนมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ได้พยายามทำ CPR เพื่อพยายามฟื้นชีวิต แต่ผู้บาดเจ็บไม่มีสัญญาณชีพแล้วเพราะถูกชนอย่างแรง นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 3 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และในที่เกิดเหตุยังพบรถยนต์กระบะสีบอร์นทองอีก 1 คัน มีร่องรอยการเฉี่ยวชนที่บริเวณด้านท้ายรถ กับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต จอดไว้ข้างทาง ได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด 5 คัน
นายณัฐพงศ์ อายุ 27 ปี ลูกชายเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหาย เล่าว่า เมื่อช่วงเย็นขณะที่พวกตนนั่งอยู่ในร้าน ก็ได้ยินเสียงคล้ายกับมีอะไรชนกันบนถนน จากนั้นก็มีรถกระบะพุ่งเข้าทะลุเข้ามาในร้าน ซึ่งตอนนั้นก็เห็นว่ามีผู้ชายนอนอยู่ใต้ท้องรถยนต์กระบะ กับมีผู้หญิงอีกคนถูกเฉี่ยวได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ริมถนน
ส่วนคนขับเปิดประตูออกมามีสภาพคล้ายกับคนเมา ชาวบ้านจึงช่วยกันควบคุมตัวไว้เพื่อรอส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วก็มีการโทรแจ้งเหตุ ซึ่งไม่นานทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ก็มาถึง และได้พยายามที่จะช่วยชีวิตชายคนที่อยู่ใต้ท้องรถกระบะ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ส่วนทางด้านของนายธนากร คนขับรถยนต์กระบะสีบอร์นทอง เล่าว่า ตนเองขับรถออกจากที่ทำงานเพื่อจะไปรับน้องสาว โดยขับมาด้วยความเร็วประมาณ 20–30 กม.ต่อชั่วโมงเท่านั้น เพราะถนนเส้นนี้มีลักษณะเป็นถนน 2 เลนสวนกัน มีทั้งรถและคนเยอะ ไม่สามารถขับรถเร็วได้ ซึ่งพอมาถึงที่เกิดเหตุตนก็เห็นรถกระบะสีดำ ขับส่ายมาด้วยความเร็ว จากนั้นก็พุ่งมาชนด้านท้ายของรถตน ทำให้รถตนเสียหลักปัดไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตามหลังมา ส่วนรถคันดำก็พุ่งไปชนกับร้านค้าและรถจักรยานยนต์อีกคันที่มีสองคนผัวเมียขับสวนมา จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ทั้งนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ ทำให้เห็นช่วงที่รถยนต์กระบะสีดำ เฉี่ยวกับรถกระบะสีบอร์นทอง แล้วรถกระบะสีดำก็เข้าชนรถจักรยานยนต์สีแดงที่ขับสวนทางมาจนคนขับและคนนั่งซ้อนท้ายกระเด็น ก่อนพุ่งเข้าไปในร้านค้าริมถนน
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวคนขับรถกระบะสีดำไปสอบปากคำที่ สภ.กระทุ่มแบน อีกทั้งจะได้เรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนคดี พร้อมกันนี้ยังจะได้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป