ระยอง บ้านไม่ใช่ที่ปลอดภัย! 2โจรอุกอาจ ย่องลักมอเตอร์ไซค์ หน้าบ้าน เจ้าของ ชะล่าใจ เสียบกุญแจคาจยย. วอนตร.เร่งตามจับ ทรัพย์สินสำคัญ-ใช้ดำรงชีวิตประจำวัน
24 ธันวาคม 2568 – ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.รุ่ง อายุ 19 ปี กรณีรถจักรยานยนต์ถูกคนร้ายก่อเหตุลักขโมยไปอย่างอุกอาจ
น.ส.รุ่ง เปิดเผยว่า เหตุเกิดเมื่อ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น. ตนได้จอดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 125 ไอ สีแดง-ดำ หมายเลขทะเบียน 3กร 3020 ชลบุรี ไว้บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 67/2 หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยเสียบกุญแจคาไว้ ก่อนเข้าไปพักผ่อนภายในบ้าน
ต่อมา มีคนร้ายจำนวน 2 คน ได้ย่องเข้ามาทางด้านข้างบ้าน ก่อนเข็นรถจักรยานยนต์ออกไป โดยมีเพื่อนร่วมขบวนการจอดรถจักรยานยนต์รออยู่บริเวณด้านนอก จากนั้น คนร้ายได้ถีบรถออกไปเป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร ก่อนจะสตาร์ทเครื่อง และขับหลบหนีไปทางเส้นนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
2โจรอุกอาจ ย่องลักมอเตอร์ไซค์ หน้าบ้าน เจ้าของชะล่าใจ วอนเร่งตามจับ ทรัพย์สินสำคัญ
หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งอยากฝากถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยเร่งตามจับโจร และติดตามรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวกลับคืน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินสำคัญ และใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวขอฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการจอดรถจักรยานยนต์ ไม่ควรเสียบกุญแจคารถไว้ และควรใช้อุปกรณ์ล็อกป้องกันการโจรกรรม เพื่อลดโอกาสการก่อเหตุของคนร้าย