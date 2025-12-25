เอาฤกษ์ เอาชัย “ประภาส-วิไพร” พรรคโอกาสใหม่ ปราศรัยกราบขอโอกาสพี่น้องประชาชน เป็น สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 ชูสโลแกน “มีเรา ไม่มีมืด” และนโยบายโดนใจ ใช้ไฟฟรี 300 บาท
วันที่ 25 ธ.ค.2568 ที่วัดป่าหนองอีบุตร ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายประภาส ยงคะวิสัย หรือ “แอสป้า” แม่ทัพภาคอีสานพรรคโอกาสใหม่ พร้อม นางวิไลพร นิพัฒน์ อดีตรองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคโอกาสใหม่ เปิดเวทีปราศรัยแนะนำตัวกับประชาชนชาว ต.หนองอีบุตร ซึ่งเป็นการถือเอาฤกษ์ เอาชัย ประกาศสู้ศึกเลือกตั้งเต็มที่ ก่อนที่เข้าสู่วันสมัคร สส.วันที่ 27 ธ.ค.นี้ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน
โดยการปราศรัยนายประภาส ได้ชูสโลแกน “มีเรา ไม่มีมืด” มีพรรคโอกาสใหม่ที่ไหน แสงสว่างอยู่ที่นั้น พร้อมชูนโยบายโดนใจประชาชน และพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะใช้ไฟฟรี 300 บาท ส่งเสริมติดโซลาร์รูฟครอบครัวยากจนใช้ไฟฟรีตลอดชีวิต ซึ่งเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารบ้านเรือนหรือโรงงาน เพื่อเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งเป็นการลดค่าไฟ
” นโยบายดูแลตั้งเกิดจนตาย ท้องปุ๊บ ดื่มนมปั๊บ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กไทยสมองใส เป็นแพทย์ เป็นหมอทุกคน ท้องละหมื่น เกิดละแสน ตายละล้าน นอกจากนี้ยังมีนโยบาย 1 หมู่บ้าน 1 รถเกี่ยวข้าว รถสีข้าว ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ”
อย่างไรก็ตามนายประภาส ยังย้ำอีกว่า หลังจากไปเปิดตัวดร.ชูพงศ์ คำจวง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 3 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจอย่างมาก และได้ประกาศขอปักธงพรรคโอกาสใหม่ ในภาคอีสานอย่างน้อย 3 เขต ใน 3 จังหวัด
ประกอบด้วย นางวิไลพร นิพัฒน์ อดีต รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 5, น.ส.สุทธิกานต์ สิทธิ์ประภากูล “นิษา” อดีตที่ปรึกษารมช.คมนาคม ว่าที่ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 4 และ ดร.ชูพงศ์ คำจวง อดีต นายก อบจ.สกลนคร และอดีต นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 3 เนื่องจากว่าที่ผู้สมัครทุกคนล้วนแล้วแต่มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตใจที่แน่วแน่อยากที่จะเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน และจากลงพื้นที่พบว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีวัน ดีคืน
ด้านนางวิไลพร ได้แนะนำตัวและกราบขอโอกาสพี่น้องประชาชนชาว ต.หนองอีบุตร พร้อมขอพี่น้องประชาชนกาฬสินธุ์ เขต 5 ทั้ง อ.นามน อ.กมลาไสย อ.ห้วยผึ้ง อ.ดอนจาน และ อ.ร่องคำ ลองเปลี่ยน และให้โอกาสตนสักครั้งเข้ามารับใช้เป็นปากเป็นเสียงเข้าไปทำงาน เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น