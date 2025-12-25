อุบัติเหตุเศร้า รถบรรทุกพ่วง 22 ล้อขนดิน ลงสะพานเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ล้อทับหนุ่ม 29 เสียชีวิตสลด กู้ภัยต้องใช้แม่แรงยกนำร่างออกมา

เวลา 16.00 น. วันที่ 25 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.ยศวัจน์ ศรีลาพัฒน์ สารวัตร(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับแจ้งอุบัติเหตูรถบรรทุกพ่วงขนดินเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บริเวณสี่แยกคอสะพาน คลอง 12 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา หมายเลข ปท.3015 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ ทะเบียนจังหวัดสระบุรี จอดอยู่กลางถนน บริเวณล้อฝั่งซ้ายพบร่างชาย อายุ 29 ปี ชาว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นอนเสียชีวิตติดอยู่ ใกล้กันมีรถจักรยายนต์รถฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน-ดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ล้มคว่ำอยู่สภาพช่วงหน้าจักรยายนต์ถูกเฉี่ยวชนพังเสียหาย ทีมกู้ภัยต้องนำแม่แรงมายกล้อเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถบรรทุกดินขับมาจากถนนรังสิต-นครนายก โดยข้ามสะพานข้ามคลอง 12 มุ่งหน้าไปถนนลำลูกกาพอลงมาจากสะพานข้ามคลองมาแล้วเกิดเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มถูกล้อทับเสียชีวิต จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. พร้อมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
5

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
6

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
7

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
8

ใครบนไว้ไม่พลาด เลขเด็ด ‘โปเตโต้’ ของจริง เลขที่ให้ไว้ บอกดูดีเหมือนโชคช่วย
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

ไม่รู้สะพานปิดใช้งาน พ่อแม่ลูก ขับเก๋งตกพังยับเยิน แฉ 3 ปีซ่อมไม่เสร็จ