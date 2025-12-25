อุบัติเหตุเศร้า รถบรรทุกพ่วง 22 ล้อขนดิน ลงสะพานเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ล้อทับหนุ่ม 29 เสียชีวิตสลด กู้ภัยต้องใช้แม่แรงยกนำร่างออกมา
เวลา 16.00 น. วันที่ 25 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.ยศวัจน์ ศรีลาพัฒน์ สารวัตร(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับแจ้งอุบัติเหตูรถบรรทุกพ่วงขนดินเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บริเวณสี่แยกคอสะพาน คลอง 12 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา หมายเลข ปท.3015 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ ทะเบียนจังหวัดสระบุรี จอดอยู่กลางถนน บริเวณล้อฝั่งซ้ายพบร่างชาย อายุ 29 ปี ชาว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นอนเสียชีวิตติดอยู่ ใกล้กันมีรถจักรยายนต์รถฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน-ดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ล้มคว่ำอยู่สภาพช่วงหน้าจักรยายนต์ถูกเฉี่ยวชนพังเสียหาย ทีมกู้ภัยต้องนำแม่แรงมายกล้อเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถบรรทุกดินขับมาจากถนนรังสิต-นครนายก โดยข้ามสะพานข้ามคลอง 12 มุ่งหน้าไปถนนลำลูกกาพอลงมาจากสะพานข้ามคลองมาแล้วเกิดเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มถูกล้อทับเสียชีวิต จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. พร้อมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป