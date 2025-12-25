พลจัตวาตรี ซบคา ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ส่วนหน้า เขต 3 ไม่ตอบทิศทางประชุม GBC ชี้ไทย-เขมร เป็นเพื่อนบ้านที่ต้องพึ่งพากัน ไม่สามารถแยกจากกันได้
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2568 พลจัตวาตรี ซบคา ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ส่วนหน้า เขต 3 ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยเฉพาะพื้นที่จ.จันทบุรี ของไทย และ จ.ไพลิน ของกัมพูชา ว่าในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ไพลิน เป็นเหมือนเมืองพี่เมืองน้อง
โดยสถานการณ์ภาพร่วมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุรุนแรงหรือการปะทะใด ๆ ที่ผ่านมาทั้งสองพื้นที่ยังคงประสานงานกันอย่างใกล้ชิด มีการเคลียร์ความเข้าใจและกำชับเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งไม่ให้เกิดเหตุบานปลาย พร้อมย้ำว่า จันทบุรีและไพลินถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่มีความร่วมมือที่ดี และไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวถามว่า แล้วในพื้นที่อื่นสามารถเกิดสันติภาพขึ้นได้หรือไม่ พลจัตวาตรี ซบคา กล่าวว่า ตนไม่สามารถตอบได้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยของผู้นำในแต่ละพื้นที่ ตนไม่สามารถก้าวล่วงหรือให้คำแนะนำได้ ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า แล้วคิดว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือไม่ พลจัตวาตรี ซบคา ทำท่าเคารพแบบทหาร แล้วบอกเพียงสั้นๆ ว่า ครับ
ขณะที่ทิศทางการประชุม GBC ในช่วง 1–2 วันนี้ พลจัตวาตรี ซบคา ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องรอข้อสรุปจากการหารืออย่างเป็นทางการ
สุดท้ายขอแสดงความเชื่อมั่นว่า ไทยและกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องพึ่งพากัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ และเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสันติภาพ เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข แม้ในบางพื้นที่ตามแนวชายแดนจะยังมีความตึงเครียดอยู่บ้างก็ตาม
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