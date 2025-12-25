เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ชุมพร ร่วมตำรวจ ชุมพร บุกร้านขายอาหารตามสั่ง ลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนันเล่นไพ่ 3 วง รวบนักพนันชาย-หญิง 13 คน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 ธ.ค.2568 พ.ต.กอบศักดิ์ นาคหาญ หน.ชรต403 ชุมพร พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิวัฒน์ ฉิมมณี รองผกก.(สส.) ภ.จว.ชุมพร ร.ต.อ.คณิศร บุญสิน รอง สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 นำกำลังเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดชุมพรเข้าปิดล้อมบ้านพักเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง หมู่ 5 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร หลังได้รับแจ้งลักลอบเล่นการพนัน

จากการเข้าตรวจสอบ พบกลุ่มนักพนันกำลังล้อมวงเล่นไพ่กันอยู่ 3 วง แยกเป็นไพ่ผ่องไทยและไพ่ผสมสิบ จึงเข้าจับกุมนักพนันชาย-หญิง รวมทั้งหมด 13 ราย อายุระหว่าง 43-80 ปี พร้อมของกลาง เช่นไพ่กระดาษ ผ้าปูสำหรับรองเล่นการพนัน ไม้สำหรับเขี่ยไพ่ ตะกร้าใส่เงิน และเงินสด

นำตัวทั้งหมด พ้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยแจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน(ไพ่ผ่องไทย,ไพ่ผสมสิบ) เอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีหญิง อายุ 80 ปี รับเป็นเจ้าบ้าน เป็นผู้จัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากการตรวจสอบ ยังพบว่านักพนันบางรายถูกเจ้าหน้าที่หลายพื้นที่จับดำเนินคดีซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหตุเพราะคาดว่ามีโทษสถานเบาแค่จับปรับ จึงไม่เข็ดหลาบ

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
5

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
6

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
7

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
8

ใครบนไว้ไม่พลาด เลขเด็ด ‘โปเตโต้’ ของจริง เลขที่ให้ไว้ บอกดูดีเหมือนโชคช่วย
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

ไม่รู้สะพานปิดใช้งาน พ่อแม่ลูก ขับเก๋งตกพังยับเยิน แฉ 3 ปีซ่อมไม่เสร็จ