เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ชุมพร ร่วมตำรวจ ชุมพร บุกร้านขายอาหารตามสั่ง ลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนันเล่นไพ่ 3 วง รวบนักพนันชาย-หญิง 13 คน
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 ธ.ค.2568 พ.ต.กอบศักดิ์ นาคหาญ หน.ชรต403 ชุมพร พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิวัฒน์ ฉิมมณี รองผกก.(สส.) ภ.จว.ชุมพร ร.ต.อ.คณิศร บุญสิน รอง สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 นำกำลังเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดชุมพรเข้าปิดล้อมบ้านพักเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง หมู่ 5 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร หลังได้รับแจ้งลักลอบเล่นการพนัน
จากการเข้าตรวจสอบ พบกลุ่มนักพนันกำลังล้อมวงเล่นไพ่กันอยู่ 3 วง แยกเป็นไพ่ผ่องไทยและไพ่ผสมสิบ จึงเข้าจับกุมนักพนันชาย-หญิง รวมทั้งหมด 13 ราย อายุระหว่าง 43-80 ปี พร้อมของกลาง เช่นไพ่กระดาษ ผ้าปูสำหรับรองเล่นการพนัน ไม้สำหรับเขี่ยไพ่ ตะกร้าใส่เงิน และเงินสด
นำตัวทั้งหมด พ้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยแจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน(ไพ่ผ่องไทย,ไพ่ผสมสิบ) เอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีหญิง อายุ 80 ปี รับเป็นเจ้าบ้าน เป็นผู้จัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการตรวจสอบ ยังพบว่านักพนันบางรายถูกเจ้าหน้าที่หลายพื้นที่จับดำเนินคดีซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหตุเพราะคาดว่ามีโทษสถานเบาแค่จับปรับ จึงไม่เข็ดหลาบ