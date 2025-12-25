พระตกใจทั้งวัด จู่ๆ หนุ่มแดนอาทิตย์อุทัย บุกเข้าวัด ถามหาพระช่วยล้างบาปให้ ตร.เข้าตรวจสอบพูดจาคุยกันไม่รู้เรื่อง เจออุปกรณ์ดูดกัญชา เจ้าตัวได้สติขอโทษ
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2568 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งจากพระสงฆ์ภายในวัดศรีคุณเมือง หรือวัดบ้านเหล่า ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ว่ามีชายชาวต่างชาติประพฤติตนวุ่นวาย สร้างความไม่สบายใจแก่พระสงฆ์ภายในวัด หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานผู้ช่วยเจ้าพนักงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พบชายชาวต่างชาติ 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายนาโอโตะ ยามากูจิ (NAOTO YAMAGUHI ) อายุ 38 ปี สัญชาติญี่ปุ่น จากการตรวจค้นภายในกระเป๋า พบอุปกรณ์สำหรับเสพกัญชา และกัญชาในซองจำนวนหนึ่ง
เมื่อสอบถามผ่านระบบแปลภาษา นายนาโอโตะให้ข้อมูลว่า ที่เดินทางมาวัดเนื่องจากต้องการให้พระสงฆ์ช่วย “ล้างบาป” เพราะรู้สึกผิดกับการกระทำที่ผ่านมา โดยยอมรับว่ามีการเสพกัญชาเป็นประจำ หลังดื่มสุรา และหลังมีปัญหาทะเลาะวิวาท เพื่อบรรเทาความเครียด ล่าสุดเพิ่งเสพเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบประวัติยังพบว่า นายนาโอโตะ เคยก่อเหตุลักทรัพย์ภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง และอยู่ระหว่างการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวนายนาโอโตะ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินคดีในข้อหาประพฤติตนวุ่นวาย
ซึ่งก่อนจะเดินทางไปยังโรงพัก นายนาโอโตะได้คุกเข่า ก้มศีรษะขอโทษพระสงฆ์ต่อหน้าพระภายในวัด
ด้าน พระอภิสิทธิ์ เขมิน เล่าว่า ชายชาวญี่ปุ่นรายนี้เคยเดินทางมาที่วัดหลายครั้ง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่พูดภาษาญี่ปุ่น โดยทราบว่าอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใกล้วัด ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกหวาดกลัว แต่ก็ตกใจเล็กน้อย ที่โทรแจ้งตำรวจ ก็เพียงต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายถึงเจตนาการเข้ามาภายในวัดเท่านั้น กระทั่งทราบภายหลังว่า ชายรายดังกล่าวเพียงต้องการเข้ามาสารภาพความผิดที่ตนกระทำไว้