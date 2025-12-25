ของใครหาย รับคืนได้ที่โรงพัก เจ้าของร้านข้าวแจ้งตำรวจตรวจสอบ หลังพบยาบ้า-ไอซ์หล่นจากกระเป๋ากางเกงลูกค้าที่มาทานอาหาร หลังกินเสร็จจ่ายเงิน
เมื่อเวลา 00.20 น.วันที่ 26 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. พานทอง พร้อมด้วยนาย คำรณ เกตุประยูร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากนายคชา อายุ 50 ปีเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง ที่อยู่ติดกับถนนสุขประยูร หมู่ 8 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบยาบ้าบรรจุในซอง 2 เม็ดสีเขียวและยาไอซ์ ตกอยู่หน้าร้าน จึงไปตรวจสอบ
พบยาบ้าบรรจุในซอง 2 เม็ดสีเขียวและยาไอซ์ที่อยู่ในซอง ไม่ทราบ น้ำหนัก ที่อยู่ในซองอีกหนึ่งซอง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดยาบ้าดังกล่าวเพื่อลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่ามีลูกค้ามาทานอาหารในร้านดังกล่าว ก่อนกลับลูกค้าได้เอาโทรศัพท์ออกจากกระเป๋ากางเกง ในจังหวะที่ดึงโทรศัพท์ออกมานั้น ยาบ้าและยาไอซ์หล่นออกจากกระเป๋าตกลงพื้นบริเวณรองเท้า โดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว ก่อนจะรีบขับรถออกจากร้านไปอย่างรวดเร็ว
จากการสอบถามนายคชา เปิดเผยว่าลูกค้าได้มาทานข้าวที่ร้านจากนั้นก็ขี่รถออกจากร้านไปตามปกติจนกระทั่งถึงเวลาปิดร้าน ให้ลูกชายลงมาปิดประตู ก่อนลูกชายจะเล่นกับหมา แล้วไปเห็นถุงยาปริศนาตกอยู่ ด้วยความเป็นเด็กผู้ชาย จึงถือมาให้ดูว่าคือถุงยาอะไร เมื่อเห็นเป็นยาบ้าและยายไอซ์จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบทันที
ขณะที่ นายคำรณ เกตุประยูร ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่ามีคนทำยาบ้าตกบริเวณหน้าร้านอาหาร รีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พานทอง ให้มาตรวจสอบ และนำไปเก็บ ก็อยากฝากถึงเจ้าของยาบ้า หากตามหาอยู่ก็ให้ไปติดต่อรับคืนได้ที่สถานีตำรวจภูธรพานทอง เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บของไว้ให้แล้ว สามารถไปติดต่อรับคืนได้เลย