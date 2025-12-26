สาวฝรั่ง ขี่จยย.ป้ายแดง ล้ำเส้นทึบ มุ่งหน้าจุดชมวิวสามอ่าว เมืองภูเก็ต กระบะวิ่งสวนมาชนเต็มแรง หนุ่มร่างกระเด็นเสียชีวิต คนซ้อนบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2568 พ.ต.ต.สุรศักดิ์ สุดเมือง สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จ.ภูเก็ต รับแจ้งจากศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ สภ.กะรน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า มีเหตุรถชนกัน บนถนนสายกะตะ-ไสยวน บริเวณ จุดชมวิวสามอ่าว ตำบลกะรน หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พบนายศรชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ขับรถยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน กรุงเทพมหานคร (ป้ายสีเขียว) ไม่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนรถยนต์ได้รับความเสียหาย บริเวณหน้ารถด้านขวา และพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนถนน ทราบชื่อคือ น.ส.โพลิน่า เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิ๊ก ทะเบียนป้ายแดง และมีนายอาร์เท็ม พอดมาซอฟ ไม่ทราบสัญชาติ เป็นผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว ได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบสวนในเบื้องต้นพบว่า ผู้ตายขี่รถจัรยานยนต์คันดังกล่าว มาบนถนนกะตะ – ไสยวน มุ่งหน้าไปทางจุดชมวิวสามอ่าว เส้นทางดังกล่าวเป็นถนนคดเคี้ยวลาดชัน มี 2 ช่องจราจร มีเส้นทึบสีเหลืองแบ่งทิศทางการเดินรถ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบว่ารถจักรยานยนต์ขี่ล้ำเส้นไปในช่องทางเดินรถของรถยนต์ ซึ่งขับสวนทางมาจากจุดชมวิวสามอ่าว เป็นเหตุให้ชนกัน หลังทราบเรื่องเจ้าหน้าที่จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป