รมว.แรงงาน เปิด 10 รายการ ของขวัญปีใหม่ 2569 ดูแลครบทุกมิติทั่วไทย เพิ่มความอุ่นใจให้คนไทยทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงบริการรัฐ ได้อย่างทั่วถึง-เป็นธรรม
26 ธันวาคม 2568 – น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ 2569 เพื่อมอบให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ทั่วประเทศ
ครอบคลุมด้านการคุ้มครองแรงงาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน จำนวน 10 รายการ ประกอบด้วย
รายการที่ 1 มอบตั๋วบินไปต่างประเทศฟรี พร้อมยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) อาทิ ค่าเดินทาง ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวนกว่า 100 อัตรา เช่น ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน ฯลฯ
รายการที่ 2 Job Expo Thailand 2026 โดย กกจ.มอบงานกว่า 495,000 อัตรา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
รายการที่ 3 มอบบริการตรวจสภาพรถ ช่วงก่อนเดินทางช่วงปีใหม่ ฟรี 9 วัน ให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 – วันที่ 5 มกราคม 2569 สถานที่ดำเนินการตามที่สถาบัน และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และบนถนนสายหลักหรือสายรองทั่วประเทศ ให้บริการตรวจเช็คเน้นจุดตรวจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
เช่น เครื่องยนต์ ระบบเบรก ระบบไฟ และยาง ให้มีความพร้อมก่อนเดินทาง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 4 มอบสิทธิฝึกอบรมออนไลน์เพิ่มทักษะฟรี 220,000 สิทธิ โดย กพร.สามารถลงทะเบียนจองได้ตั้งแต่วันที่ 22–29 ธันวาคม 2568 เริ่มเรียนออนไลน์ วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 มีนาคม 2569
รายการที่ 5 มอบการอบรมฟรี Safety 4 All ปลอดภัยทุกมิติ ยกระดับสิทธิแรงงานไทย โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 10,000 คน ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – มีนาคม 2569 ในหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
อาทิ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ และหลักสูตรอัคคีภัย-ที่สูง-ปั้นจั่น-รถยก-ไฟฟ้า เป็นต้น
รายการที่ 6 ขยายความคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2568 โดย กสร. เช่น เพิ่มสิทธิลาคลอดได้ 120 วัน ลาช่วยคู่สมรสเลี้ยงดูบุตร 15 วัน คุ้มครองลูกจ้างเหมาบริการในภาครัฐ
รายการที่ 7 เพิ่มสิทธิมีสุขกับมาตรา 40 โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คาดว่าผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 505,056 คน คิดเป็นเงิน 743.39 ล้านบาท ส่วนลดพิเศษตลาดมาตรา 40 ในแอพพลิเคชั่น SSO Plus
รวมทั้งอำนวยความสะดวกการเบิกสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 ด้วยการเชื่อมโยงระบบใบรับรองแพทย์ดิจิทัล หมอพร้อม กับระบบเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายการที่ 8 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตลอดปี 2569 โดย สปส.สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยให้สิทธิ 1 คน/ครั้ง/ปี ณ สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาทุกแห่ง
รายการที่ 9 อบรมหลักสูตรออนไลน์ฟรี ด้านความปลอดภัยและโรคจากการทำงาน ผ่านระบบการเรียนรู้ T-OSH E-Learning (โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 – เดือนกุมภาพันธ์ 2569
รายการที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยฟรี จำนวน 6 หลักสูตร โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. โดยให้สิทธิ 800 คน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 –เดือนมีนาคม 2569
เช่น หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และหลักสูตรการปฏิบัติงานยกวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์
พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ทั้งหมดนี้เป็นไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่กระทรวงแรงงานได้เตรียมไว้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2569 แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วประเทศ
ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสุขภาพ สวัสดิการ การทำงาน และความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้คนไทยทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ว่า คนไทยต้องมีงานทำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506
อ่านข้อมูลเพิ่ม: กระทรวงแรงงาน – https://www.mol.go.th/
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