เริ่มแล้ว เดินทางกลับบ้านปีใหม่ มุ่งหน้าอีสานรถหนาแน่น บรรทุกของเต็มท้ายกระบะ ตร.ทางหลวงแจ้งเตือน เลี่ยงทาง 348 เขาช่องตะโก ใกล้ชายแดนไทย-เขมร
วันที่ 26 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาก่อนเทศกาล ส่งท้ายสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สภาพการจราจรบนถนนสายสุวินทวงศ์ (ศรีมโหสถ – นครราชสีมา) หรือ ถนนสาย 304 ฝั่งขาขึ้นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก อ.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ เข้า อ.กบินทร์บุรี-อ.นาดี มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครราชสีมา พบมีปริมาณรถหนาแน่น ต่างมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมข้าวของบรรทุกเต็มท้ายกระบะ
นายทรงศักดิ์ ชาว จ.สกลนคร กล่าวว่า เดินทางออกจากจ.ชลบุรีพร้อมภรรยา เข้าสู่อำเภอกบินทร์บุรี เวลา16.00 น.สภาพการจราจรยังคงคล่องตัว มีการชะลอตัวบ้างช่วงติดไฟแดงต่างๆแต่ละพื้นที่ ปีใหม่นี้ขออวยพรและเป็นกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนขอให้มีความสุขสู้ๆครับ
ด้าน พ.ต.ต.กมลภพ หาญเวช สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 5 กก.3 บก.ทล. กล่าวว่า ประกาศ จ.สระแก้วแจ้งเตือน 2ฉบับ ในการขอความร่วมมือประชาชน ให้เลี่ยงใช้เส้นทาง เพราะอยู่ในภาวะสู้รบมีความเป็นห่วงจะได้รับผลกระทบ และบริเวณนั้นในพื้นที่ อ.ตาพระยา มีประกาศ กกล.บูรพา โคกสูงคลองหาด ตาพระยา ประกาศกฎอัยการศึก หรือเคอร์ฟิวห้ามออกนอกพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.0.05 น.
โดยสรุปความ เขาช่องตะโกสามารถสัญจรผ่านได้ ไม่ได้ปิดถนน แต่ทางการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยง เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้เขตชายแดนไทยกัมพูชา ที่มีการปะทะ ในพื้นที่อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว มีความอันตรายสูง หากเกิดเหตุทางการณ์ เทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่นี้ ถ้าพี่น้องประชาชนเดินทางเส้นมาเส้นทางช่องตะโก หากรถติดหนาแน่นเหมือนทุกปีก่อนขึ้นเขาช่องตะโก อาจจะเป็นเป้าหมายของพวกเขมรได้ เพื่อความปลอดภัย ให้พิจารณาในการเดินทาง
สำหรับสภาพการจราจรบนถนนสาย 359 หรือสระแก้วตัดใหม่ (พนมสารคาม – สระแก้ว) และ ถนนสาย 304 หรือสายสุวินทวงศ์ (ศรีมโหสถ –นครราชสีมา) ปริมาณการจราจรหนาแน่นเพิ่มเช่นกัน คาดจะหนาแน่นเพิ่มขึ้น ช่วงค่ำหลังจาก 20.00 น.เป็นต้นไป