หนุ่ม18 พลาด มือติดคาเครื่องสับกาบมะพร้าว คมมีดสับนิ้วขาด กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ พบผู้บาดเจ็บอาการสาหัส หายใจรวยริน เผยสาเหตุ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 ธ.ค. 2568 ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ได้รับแจ้งว่ามีแรงงานต่างด้าว ข้อมือเข้าไปติดอยู่ในเครื่องจักร เหตุเกิดที่ร้านขายกากมะพร้าวสับ ข้างวัดทุ่งกาด ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรีบส่งรถอุปกรณ์กู้ภัย และ ทีมหน่วยกู้ชีพ รีบรุดไปทำการตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ โรงผลิตกากมะพร้าวสับตรวจสอบเบื้องต้นพบ นายเด นามสมมุติ อายุ 18 ปี แรงงานชาวมอญ อยู่ในสภาพมือด้านซ้ายติดอยู่คาอยู่ในเครื่องสับกาบมะพร้าว โดยปลายนิ้ว ตั้งแต่นิ้วชี้จนถึงนิ้วก้อยถูกคมมีดสับจนขาดสะบั้น กระดูกมือแตกละเอียด นั่งหายใจโรยริน ทีมกู้ภัยต้องรีบทำการ งัดเครื่องสับกับมะพร้าว จนสามารถนำมือออกมาได้ แล้วทำการปฐมพยาบาล ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
เบื้องต้นคนเจ็บ อยู่ในอาคารอิดโรยพูดจาวกไปวนมา ไม่สามารถเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจากการตรวจสอบ ทีมกู้ภัยสันนิษฐานว่า ผู้บาดเจ็บกำลังนั่งทำงานโดยยัดเปลือกมะพร้าวใส่เครื่องสับ เพื่อผลิตเป็นกากมะพร้าว
ในระหว่างที่กำลังทำงานเกิดพลาด ยัดเปลือกมะพร้าวผิดจังหวะจนมือหลุดเข้าไปในตัวเครื่องสับ และถูกเครื่องสับนิ้ว และ บดมือ จนแหลกละเอียด โชคดีเพื่อนผู้ร่วมงานเข้ามาปิดเครื่องได้ทัน และแจ้งกู้ภัยมาทำการช่วยเหลือดังกล่าว
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