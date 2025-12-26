หนุ่มหึงโหด เห็นแฟนสาวอยู่กับชายคนใหม่ทำใจไม่ได้ ชักมีดแทงไม่ยั้ง อาการโคม่า สาว เผย เลิกกันไปแล้วแต่ยังตามรังควานไม่เลิก
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 26 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.ชาญชัย สงวนศักดิ์ศรี รอง สวป. สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุชายถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณตลาดสด ซอยชัยพฤกษ์ 2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงรีบนำกำลังรุดไปตรวจสอบ พร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา
ที่เกิดเหตุพบร่าง นายปริญญา อายุ 30 ปี ได้รับบาดเจ็บถูกมีดแทงเข้าที่ริมฝีปาก 1 แผล ลำตัวขวา 3 แผล และ หน้าอกซ้าย 1 แผล นอนหมดสติอาการสาหัส ใกล้กันมีมีดตกอยู่ 1 เล่ม ทีมกู้ภัยต้องรีบปฐมพยาบาล และนำตัวส่งรพ.เมืองพัทยา ส่วนคนก่อเหตุชาวบ้านช่วยกันจับตัวไว้ได้ คือ นายสุรกานต์ อายุ 24 ปี ซึ่งเจ้าตัวอยู่ในการโศกเศร้าเสียใจ
อ้างว่า ทำไปเพราะหึงหวง เนื่องคนเจ็บกำลังแอบคบกับแฟนสาวของตัวเอง โดยก่อนหน้านี้สงสัยว่าแฟนสาวกำลังนอกใจ เนื่องจากไม่ยอมกลับบ้านมา 3 วัน วันนี้จึงแอบมาดูแฟนสาวซึ่งทำงานขายของอยู่ในตลาด พอมาถึงก็เห็นภาพบาดใจ แฟนสาวอยู่กับชายหนุ่มคนใหม่จึงใช้มีดที่พกติดตัวมา แทงชายคนใหม่ของแฟนสาวจนได้รับบาดเจ็บ ขอยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
ด้านแฟนสาว อายุ 25 ปี บอกว่า เคยคบกับนายสุรกานต์ได้ 6 เดือน เพิ่งเลิกกันได้ไม่นาน ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต ต่อมาตนเปิดใจพูดคุยกับคนเจ็บ เพิ่งจะเริ่มคุยกันได้เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น อดีตแฟนก็พยายามตามมารังควานถึงขั้นเคยหาเรื่องชกต่อยมาแล้ว และวันนี้เกิดอาการสติแตกใช้มีดไล่แทงอย่างบ้าคลั่ง
เบื้องต้นตำรวจควบคุม นายสุรกานต์ ไปสอบสวนแจ้งข้อหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป