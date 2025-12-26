หมู่บ้านภัสสร 1 มอบของขวัญกว่า 200 ชิ้นให้ รปภ. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เป็นการขอบคุณที่เอาใจใส่ดูแลอย่างดี คอยช่วยเหลือต่าง ๆ นานาสารพัด
ปทุมธานี – เรียกว่าเป็นทำเนียมประจำของทุกปีในช่วงปีใหม่ สำหรับชาวหมู่บ้านภัสสร 1 ม.3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ที่ได้ปันความสุขให้ของขวัญปีใหม่ รปภ. มากว่า 10 ปี จนกลายเป็นประเพณีของหมู่บ้าน
โดยทุกบ้านจะนำของขวัญที่แปะเลขที่บ้านมาวางเรียงเต็มโต๊ะนับร้อยชิ้น ตอบแทนการเอาใจใส่ดูแลลูกบ้านทุกปีใหม่ จนเกิดภาพของกล่องของขวัญปีใหม่ที่ถูกวางเรียงเป็นแถวยาว
ปีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านภัสสร 1 พบของขวัญปีให้วางเรียงรายบริเวณหน้าหมู่บ้านกว่า 200 ชิ้น เช่นเดิมเหมือนทุกปี โดยมีบ้านเลขที่ของแต่ละบ้านติดที่กล่องของขวัญทุกชิ้น
นายสมเกียรติ โอภาสเพิ่มพงศ์ ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านภัสสร 1 กล่าวว่า การมอบของขวัญและเงินให้กับ รปภ. นั้นได้กลายเป็นประเพณีของทุกปีมากว่า 15 ปีแล้ว ซึ่ง รปภ. นั้นเป็นลูกจ้างของนิติบุคคล ซึ่งการมอบของขวัญให้กับ รปภ. นั้นเป็นภาพที่ดีที่ลูกบ้านรัก รปภ. เหมือนกับสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่ง รปภ. เรานั้นจะคอยดูแลลูกบ้านทุกอย่างในตอนที่ลูกบ้านไม่อยู่ ทั้งให้อาหารสุนัข-แมว รดน้ำต้นไม้ให้ หรือเวลามีเหตุฉุกเฉินก็จะรีบเข้าไปช่วยเหลือในทันที
ลูกบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านภัสสร 1 ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกดีใจที่มาอยู่ในหมู่บ้านนี้ เพราะไม่เคยมีเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นเลยทาง รปภ. จะดูแลบ้านเป็นอย่างดีและคอยช่วยเหลือทุกอย่าง ซึ่งสิ้นปีก็จะนำของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ มามอบให้กับรปภ. เพื่อเป็นการของคุณ
นายไกรทอง เหมือนภูเขียว หัวหน้า รปภ. กล่าวว่า รู้สึกดีใจทุกปีที่ลูกบ้านให้ความเชื่อใจทีม รปภ. ของตน หากลูกบ้านอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน ไม่ว่าจะน้ำไม่ไหลไฟดับ หรือแม้กระทั่งงูหรือตัวเงินตัวทองเข้าบ้าน เราจะรีบเข้าไปดำเนินการในทันที รปภ. ของที่นี่จะคอยให้บริการอย่างใกล้ชิด เวลาเจอลูกบ้านก็จะสวัสดีทั้งเช้าและเย็น ทำให้ลูกบ้านทุกท่านอาจให้ความเมตตารักใคร่และความไว้เนื้อเชื่อใจ