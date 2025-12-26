จังหวัดสุรินทร์ ประกาศพื้นที่ติดชายแดนเป็นพื้นที่สีแดง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด อาจมีการระดมยิงด้วยอาวุธหนักจากฝั่งตรงข้าม ก่อนการลงนามหยุดยิง (GBC) ในวันพรุ่งนี้
วันที่ 26 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน ก่อนการลงนามหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งตลอดทั้งวันนี้ทหารกัมพูชาระดมยิงปืนใหญ่ใส่ฝั่งไทย ทหารพลีชีพและบาดเจ็บหลายราย มีการปะทะกันอย่างหนัก
ล่าสุด จังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งเตือน อาจมีการระดมยิงด้วยอาวุธหนักจากฝั่งตรงข้าม ก่อนการลงนามหยุดยิง (GBC) ในวันพรุ่งนี้ อาจมีผลกระทบทั้งฐานทหารและบ้านเรือนประชาชน
พื้นที่เสี่ยงภัย อำเภอติดชายแดน ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าสู่ที่กำบังที่ปลอดภัยที่สุด ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป งดนำรถออกมาวิ่งบนถนนทุกเส้นทางในพื้นที่เสี่ยง ปิดไฟ ทุกดวง ทุกจุดในบ้านเรือน ห้ามออกนอกเคหสถาน งดการออกจากที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด
- อำเภอตาพระยาแจ้งเตือนด่วน คืนนี้สุดอันตราย เขมรอาจระดมยิงอาวุธหนักก่อนลงนามหยุดยิงพรุ่งนี้