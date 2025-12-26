ตำรวจเมืองเชียงราย จับกุมแก๊งขนยาบ้า ได้ 3 ผู้ต้องหาคาสถานีขนส่ง แบกกระเป๋า 2 ใบมาขึ้นรถทัวร์ ก่อนตามไปรวบได้อีกคนที่บ้าน
วันที่ 26 ธ.ค.2568 พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย สั่งการ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย นำกำลังตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย เข้าจับกุม นายพงศภัค น.ส.พิรุณพร ชาว จ.เพชรบูรณ์ และนายรชฏ ชาว จ.เชียงราย พร้อมของกลางยาบ้า 1 ล้านเม็ด ไอซ์ 1 กิโลกรัมโดยจับกุมได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2
การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า จะมีการลักลอบขนยาเสพติดไปส่งในพื้นที่ชั้นในของประเทศ จึงเข้าตรวจสอบรถโดยสารที่เดินทางเข้ามาที่สถานีขนส่ง จนกระทั่งพบรถยนต์ขับมาส่งผู้โดยสารพร้อมกระเป๋าสัมภาระ 2 ใบขึ้นไปบนรถโดยสาร จากนั้นรีบขับออกไป เจ้าหน้าที่เห็นผิดสังเกตจึงเข้าตรวจสอบพบกระเป๋าเดินทางทั้ง 2 ใบมีน้ำหนักมากผิดปกติ จากนั้นเชิญตัว นายพงศภัค และ น.ส.พิรุณพร ลงมาเปิดกระเป๋าก็พบยาบ้า 4 แสนเม็ด และไอซ์ 1 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่สอบสวนขยายผล ตามไปจับนายรชฏ คนขับรถมาส่งได้ที่บ้านพัก ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย พร้อมของกลางยาบ้าอีก 6 แสนเม็ด พร้อมรับสารภาพ รับยาเสพติดทั้งหมดมาจากอ.แม่สาย แล้วนำมาแบ่งเพื่อแพ็กใส่กระเป๋าขึ้นรถโดยสารเพื่อจะนำไปสู่ชั้นในของประเทศ ถ้าไม่ถูกจับกุมก็จะกลับมานำของกลางที่เหลือ ส่งตามไป แต่ถูกจับกุมได้เสียก่อน เบื้องต้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของการส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป