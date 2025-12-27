ลุยดอยเยียวยาใจ! มทบ.33 รุดเยี่ยมให้กำลังใจพ่อแม่ “พลทหารวันชัย” ฮีโร่รบสมรภูมิชายแดน ยันกองทัพดูแลเต็มที่ ไม่ทิ้งกัน
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2568 พล.ต.ธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ ผบ.มทบ.33 เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง อ.อมก๋อย นำโดย ร.ท.วรศักดิ์ ผิวคำ หัวหน้าชุดปฏิบัติการดอยแบแล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลอมก๋อย, ฝ่ายปกครอง, ครู กศน. และผู้นำท้องถิ่น เดินทางฝ่าเส้นทางทุรกันดารไปยังบ้านพัก หมู่ 16 บ้านผาปูนดง ต.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เพื่อเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายเป็ด-นางปังเป รำไพพนา บิดามารดาของ พลทหารวันชัย รำไพพนา สังกัด ร.14 พัน 3 ทหารกล้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่สู้รบในสมรภูมิชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งปัจจุบันกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
จากการพูดคุยกับครอบครัว ทราบว่าพลทหารวันชัยเป็นบุตรคนสุดท้องในพี่น้องทั้งหมด 4 คน โดยนายเป็ด ผู้เป็นบิดา ได้กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “ภูมิใจในตัวลูกชายมากที่เป็นทหารกล้า ออกไปรบเพื่อประเทศชาติ แม้จะเป็นเพียงพลทหารแต่ก็ได้ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติจนได้รับบาดเจ็บ” พร้อมขอวิงวอนให้บุตรชายหายเป็นปกติในเร็ววัน
ขณะที่นางปังเป ผู้เป็นมารดา แม้จะยังมีอาการโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก็ระบุว่า ภูมิใจในตัวลูกชายอย่างที่สุด โดยทำได้เพียงสวดมนต์ขอพรให้ลูกหายโดยเร็ว และฝากความหวังถึงผู้บังคับบัญชาช่วยดูแลลูกชายอย่างใกล้ชิดและไม่ทอดทิ้งในยามยากลำบาก
ทางด้านทีมปฏิบัติการฯ ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น นอกจากนี้ ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลอมก๋อย ได้ตรวจเช็กสุขภาพร่างกายของบิดามารดา พบว่าความดันโลหิต และสุขภาพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ยืนยันว่าจะจัดทีมงานเข้ามาดูแลสภาพจิตใจและติดตามอาการของบิดามารดาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พลทหารวันชัยที่กำลังรักษาตัวอยู่เบื้องหลัง มีกำลังใจสู้กับอาการบาดเจ็บ โดยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องทางบ้าน