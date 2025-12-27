สุดเศร้า ว่าที่เจ้าบ่าว “ด.ต.” ผบ.หมู่ สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เสียชีวิตคาบ้านพัก ก่อนเข้าพิธีแต่งงานวันพรุ่งนี้
วันที่ 27 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.พิสิฐ รักษาผล สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอำนาจเจริญ รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพัก ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรโรงยาบาลอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน พบร่างของ ด.ต.ดวง อายุ 37 ปี ผบ.หมู่สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ บช.น. สภาพศพนอนหงายหมดสติอยู่ภายในบริเวณบ้านชั้น 1 ติดกับห้องน้ำ สวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงิน กางเกงยีนส์ขายาว สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน กระสุนเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้าย และพบปืน ขนาด 9 มม. ตกอยู่มือข้างขวาของผู้ตาย
นายปรีดา พี่ชายของผู้ตาย เปิดเผยว่า ผู้ตายได้ขอลาหยุด และเดินทางกลับมาบ้าน เพื่อที่จะมาเตรียมตัวแต่งงานในวันพรุ่งนี้ที่จ.มหาสารคาม ซึ่งตอนมาถึง ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ กระทั่งเมื่อคืน ตอนที่ตนได้มาหาน้อง เพื่อให้น้องเตรียมข้าวของที่จะไปแต่งงานพรุ่งนี้ น้องบอกว่า “อยากดื่มเบียร์” จึงให้หลานไปซื้อเบียร์มาให้ แล้วน้องก็บอกว่า “ขอทำธุระเคลียร์งานก่อนนะ ยังไงก็ฝากดูแลแม่ด้วย”
พี่ชาย กล่าวต่อว่า ตนก็ไม่คิดอะไรมาก ก็นึกว่าน้องจะเคลียร์งาน เคลียร์ธุระ จึงไม่อยากรบกวน จึงได้ขอตัวออกมา กลับบ้านไปอยู่กับแม่ จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้า เดินมาตามน้อง เพื่อที่จะไปกินข้าวกินปลา เสร็จแล้วจะได้พากันออกไปที่มหาสารคาม แต่ก็มาพบน้องชายเป็นศพไปแล้ว
หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะได้เก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ และสอบปากคำญาติ คนรัก และเพื่อนสนิทของผู้ตาย เพื่อหาสาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิต รวมถึงส่งร่างให้แพทย์นิติเวช ตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนจะมอบร่างให้กับญาติ นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป