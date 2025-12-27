ภูมิใจไทย ส่งลูกสาว นายก อบจ.บุรีรัมย์ ลงชิง สส.เขต 2 แทน ไชยชนก มั่นใจกวาดยกจังหวัดเหมือนเดิมไม่แบ่งใคร โวครั้งนี้ได้ สส. เฉียด 200
บุรีรัมย์ – ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตของ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ช่วงเช้า โดยพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพรรคการเมืองแทบทุกพรรค มาสมัคร สส. กันจำนวนมาก
โดยพรรคภูมิใจไทย แชมป์เก่าที่เหมา สส. ทั้ง 10 เขต ในการเลือกตั้งปี 2566 ยังคงส่งผู้สมัคร สส. หน้าเดิมลงชิงเก้าอี้ โดยมีเปลี่ยนแปลงในบางพื้นที่เท่านั้น
ที่น่าสนใจคือ เขต 2 อำเภอชำนิ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลสองห้อง ตำบลเมืองฝาง ตำบลเสม็ด ตำบลอิสาณ ตำบลสวายจีก ตำบลสะแกซำ และตำบลหลักเขต) อำเภอพลับพลาชัย (ยกเว้นตำบลโคกขมิ้นและตำบลป่าชัน) และอำเภอประโคนชัย (เฉพาะตำบลไพศาล) ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของ นายไชยชนก ชิดชอบ ที่ครั้งนี้ไปลง สส.บัญชีรายชื่อ แทน
ครั้งนี้พรรคตัดสินใจส่ง “พลอย” ณัฐธิดา เล็กอุดากร อายุ 25 ปี ลูกสาว นายภูษิต เล็กอุดากร นายก อบจ.บุรีรัมย์ (หลาน เนวิน ชิดชอบ) ลงสมัครแทน
เช่นเดียวกับ เขต 4 อำเภอแคนดง อำเภอสตึก และอำเภอบ้านด่าน (เฉพาะตำบลโนนขวางและตำบลวังเหนือ) เจ้าของพื้นที่เก่าคือ นายรังสิกร ทิมาตฤกะ หนนี้พรรคได้ส่ง นายชนกันต์ ทิมาตฤกะ อายุ 29 ปี ลูกชาย ลงสนามการเมืองแทน
ด้าน นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยมั่นใจกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เฉพาะบุรีรัมย์ เรายกจังหวัดอยู่แล้ว ปีนี้เรามีทั้งนักการเมืองรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เราเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคภูมิใจไทย จะมี สส. เข้าสภาเฉียด 200 อย่างแน่นอน