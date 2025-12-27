พลทหาร ฉุนถูกมองหน้า ชักลูกซองยิง พนักงานร้านสะดวกซื้อ กลางลานจอดรถสถานบันเทิงชื่อดัง ด้าน แฟนสาวผู้ตาย เล่าอีกมุม ยืนยันไม่ได้มองหน้า แฉประวัติมือปืน
เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ว่าที่ พ.ต.ต.ทวีศักดิ์ รอดรักษ์ สารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง ว่ามีชายถูกยิงบาดเจ็บสาหัส เข้ามารักษาตัว ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุเกิดบริเวณลานจอดรถข้างสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่ง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
หลังรับแจ้งรายงาน พ.ต.อ.ภูมิ บาลทิพย์ ผกก.สภ.เมืองตรัง ก่อนนำกำลังตำรวจสายตรวจและชุดสืบสวนรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบหยดเลือด ขวดสุรา และรองเท้า ของผู้เสียชีวิตตกอยู่บนพื้น
ทราบชื่อคือ นายลัทธพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานร้านสะดวกซื้อ สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองพกสั้นไทยประดิษฐ์ หรือ โคลท์ตราควาย กระสุนเจาะเข้าบริเวณศีรษะ 1 นัด โดยกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันได้นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังก่อนหน้า ทีมแพทย์พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ แต่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายสิงหา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี เป็นพลทหาร หรือทหารเกณฑ์ สังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่ง หลังก่อเหตุได้หลบหนี ต่อมาเมื่อเวลา 07.30 น.วันเดียวกัน ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.เมืองตรัง ร่วมกับตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ตรัง พร้อมอาวุธปืนลูกซองพกสั้นไทยประดิษฐ์ ไม่มีหมายเลขทะเบียน 1 กระบอก ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตเดินทางมาเที่ยวสถานบันเทิงดังกล่าวกับกลุ่มเพื่อนและแฟนสาว ขณะกำลังเดินออกจากสถานบันเทิงเพื่อจะกลับบ้าน ผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่จนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยสาเหตุคาดว่าเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว
แฟนพนักงานร้านสะดวกซื้อ เล่านาที พลทหาร ลั่นไก
ด้าน แฟนสาวของผู้เสียชีวิต อายุ 25 ปี กล่าวว่า ช่วงประมาณเที่ยงคืน ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับแฟนและกลุ่มเพื่อนรวม 9 คน ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 02.20 น. เป็นช่วงสถานบันเทิงปิดให้บริการแล้ว กลุ่มเพื่อนได้เดินออกกันไปก่อน ส่วนตนกับแฟนเดินออกตามมาทีหลัง
เมื่อออกมาถึงหน้าสถานบันเทิง ปรากฏว่ากลุ่มเพื่อนมีปากเสียงกันกับกลุ่มของผู้ก่อเหตุ แฟนเลยชวนตนไปดูเหตุการณ์ เมื่อไปถึงปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุพูดดังขึ้นมาว่าแฟนตนไปมองหน้าผู้ก่อเหตุ ซึ่งแฟนตนก็ตอบกลับไปแล้วว่าไม่ได้มองหน้า แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็พยายามจะเข้ามารุมที่แฟนตน จังหวะนั้นตัวผู้ก่อเหตุก็เข้ามาใช้อาวุธปืนจ่อยิงที่ศีรษะทันที ก่อนหลบหนีไปในทันที
ตนและแฟนไม่เคยรู้จักหรือมีปัญหากับผู้ก่อเหตุมาก่อนเลย เพียงแต่ทราบว่า 1 ในกลุ่มของแฟนตนเคยมีปัญหากับ 1 ในกลุ่มของผู้ก่อเหตุมาก่อนหน้านี้ เมื่อสถานบันเทิงปิดบริการจึงมีปากเสียงกันขึ้น ส่วนตนและแฟนไม่เกี่ยวข้อง เพียงแค่เข้าไปดูเหตุการณ์ก่อนจะถูกกล่าวหาว่าไปมองหน้าและใช้ปืนมาจ่อยิงดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้เสียชีวิตเคยถูกจับกุมในปี 2556 ขณะอายุ 15 ปี ในข้อหาผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 4 ในพื้นที่ สภ.เมืองตรัง ขณะที่ผู้ก่อเหตุเคยถูกจับกุมในปี 2565 ขณะอายุ 20 ปี ในข้อหาพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ในพื้นที่ สภ.นาโยง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุในความผิดฐาน พยายามฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป