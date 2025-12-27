‘สมศักดิ์’ นำผู้สมัคร สส.เพื่อไทย สักการะมหาราชทั้ง 3 พระองค์ เอาฤกษ์เอาชัย ก่อนลุยจับเบอร์สู้ศึกเลือกตั้ง ยันผู้สมัครทุกคน มีจิตใจมุ่งมั่น-ตั้งใจช่วยประชาชนเต็มที่

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.68 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีต รมว.สาธารณสุข นำผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ตาก พรรคเพื่อไทย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ในเวลา 07.29 น. ก่อนจะเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.และจับหมายเลขผู้สมัคร

โดย พ.ต.ท.พิษณุ พลบุตร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ตาก เขต 1 ได้เบอร์ 3 นายวราทิต ไชยนันทน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ตาก เขต 2 ได้เบอร์ 3 และนายชัยณรงค์ มะเดชะ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ตาก เขต 3 ได้เบอร์ 2

จากนั้นนายสมศักดิ์ เดินทางไปที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จ.สุโขทัย เพื่อนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสุโขทัย พรรคเพื่อไทย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเวลา 10.09 น. หลังได้สมัครรับเลือกตั้ง สส.และได้หมายเลขผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย น.ส.ณัคนางค์ กุลนาถศิริ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สุโขทัย เขต 1 ได้เบอร์ 5 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สุโขทัย เขต 2 ได้เบอร์ 2 น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สุโขทัย เขต 3 ได้เบอร์ 1 และนายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สุโขทัย เขต 4 ได้เบอร์ 2

นายสมศักดิ์ ยังได้เดินทางต่อไปที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก นำผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเวลา 11.09 น. หลังได้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.และได้หมายเลขผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย นายจเด็ศ จันทรา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 ได้เบอร์ 4 นายพพล เหลืองทองนารา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 ได้เบอร์ 1 นายเจนวิทย์ จันทรา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก เขต 3 ได้เบอร์ 4 น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก เขต 4 ได้เบอร์ 1 และนายเอกพงษ์ กุลเจริญ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก เขต 5 ได้เบอร์ 3

นายสมศักดิ์กล่าวว่า วันนี้ เดินทางไป 3 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก นำผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 3 จังหวัด ไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพรรคเพื่อไทยและผู้สมัคร โดยนำผู้สมัครไปกราบมหาราชทั้ง 3 พระองค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดี ซึ่งตนเสมือนเป็นพี่เลี้ยง มั่นใจว่าผู้สมัครทุกคน มีจิตใจมุ่งมั่น ตั้งใจช่วยพี่น้องประชาชน ซึ่งที่ผ่านมามีการลงพื้นที่โดยตลอด อีกทั้งนำปัญหาไปสะท้อนในพรรค ผู้สมัครมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายช่วยเหลือประชาชนด้วย

 

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