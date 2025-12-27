กาญจนบุรีสุดคึก พรรคใหญ่มาครบ จับตา ‘เพื่อไทย’ แชมป์เก่า ชนภูมิใจไทย ‘อัครนันท์’ เขต 1 ได้เบอร์ 5 พลอย ธนิกุล ได้เบอร์ 4
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปติดตามบรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งที่บริเวณอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เมื่อไปถึงปรากฎว่าพบบรรดากลุ่มกองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองเป็นจำนวนมากเดินทางมารอให้กำลังใจด้านหน้าอาคารกันอย่างล้นหลาม
ส่วนผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองได้เข้าไปภายในห้อง เพื่อลงทะเบียนและรอเวลาการสมัครรับเลือกตั้งในเวลา 08.30 น. ระหว่างนั้นผู้สมัครของแต่ละพรรคและแต่ละเขตเลือกตั้งได้เข้าไปพูดคุยทักทายพร้อมจับมือกันอย่างเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศก่อนการสมัครเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
ก่อนถึงเวลาสมัครรับเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 5 เขต ทำการอธิบายชี้แจงขั้นตอนการจับหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครเพื่อนำไปใช้ในการหาเสียง โดยให้ผู้สมัครตกลงกันว่าจะยินยอมให้ผู้สมัครได้เบอร์ในการนำไปหาเสียงกันเองหรือไม่ แต่สุดท้ายแล้วตกลงกันไม่ได้ ทุกคนเห็นพร้อมกันว่าจะขอจับสลากกันเอง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 50 นาทีจึงแล้วเสร็จ ผลการจับสลากของผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง ทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัคร 8 คน 8 พรรคการเมือง โดย พ.ต.ท.กิตติพิชญ์จันทร์สมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 1 นายบุญฤทธิ์ ธรรมศร พรรคกล้าธรรม ได้หมายเลข 2 นายธนกร ทองใบ พรรคเสรีรวมไทย ได้หมายเลข 3 นายอนุกูล แพรไพศาล พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 4
นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ พรรคเพื่อไทย (แชมป์เก่า) ได้หมายเลข 5 นายภูวนาถ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ พรรคประชาชน ได้หมายเลข 6 นายแดนสรวง กลิ่นสุคนธ์ พรรคเศรษฐกิจ ได้หมายเลข 7 และนายกำธร สร้อยพรรณา พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หมายเลข 8
เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัคร 6 คน จาก 6 พรรคการเมือง โดย นายสถาพร วัยวัฒนะ พรรคเศรษฐกิจ ได้หมายเลข 1 นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 2 นายชาติชาย ศักดิ์อิสระพงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หมายเลข 3 นายชูศักดิ์ แม้นทิม(แชมป์เก่า) พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 4 นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร พรรคกล้าธรรม ได้หมายเลข 5 และนายกนิษฐ์ วิเศษสิงห์ พรรคประชาชน ได้หมายเลข 6
เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัคร 5 คน จาก 5 พรรคการเมือง โดยนายชาติชาย บัวซ้อน พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 1 นายชุมพล แสงวรรณ พรรคประชาชน ได้หมายเลข 2 นางสุมณฑา แก่นอาสา พรรคพลวัต ได้หมายเลข 3 นางสาวพลอย ธนิกุล พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 4 และนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน (แชมป์เก่า)พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 5
เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้สมัคร จาก 5 พรรคการเมือง นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ (แชมป์เก่า) พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 1 พลเอกชินวัฒน์ แม้นเดช พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมานิตา ทิมหอม พรรคพลวัต ได้หมายเลข 3 นายเดชสกล จึงประวัติ พรรคประชาชน ได้หมายเลข 4 และว่าที่พันตรีพงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 5
และเขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้สมัคร 4 คนจาก 4 พรรคการเมือง โดย นางสาวเพชรมณี โตเอี่ยม พรรคประชาชน ได้หมายเลข 1 นายพนม โพธิ์แก้ว (แชมป์เก่า) พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 2 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 3 และนายกิตติพงศ์ ศรีกิตติกาญจน์ พรรคเศรษฐกิจ ได้หมายเลข 4
โดย น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ธนกร รอดเรือง รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี รวมถึงผู้ตรวจการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์
โดยหลังจากผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรการเมืองต่างๆสมัครรับเลือกตั้งแล้วเสร็จ จึงได้ทยอยเดินทางออกมาพบปะกับกลุ่มกองเชียร์ที่รออยู่ด้านหน้าที่ เมื่อกองเชียร์เห็นและทราบหมายเลขที่ใช้ในการหาเสียง ต่างร้องตะโกนเชียร์กันเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ทำให้บรรยากาศด้านหน้าเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน ผู้สมัครแต่ละรายได้รับดอกกุหลาบ รวมถึงมาลัยดาวเรืองกันจนล้นคอ