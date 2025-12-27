แพร่สุดคึก พรรคใหญ่แห่สมัคร ‘ภูวษา-วรวัจน์’ เพื่อไทยได้เบอร์ 2 จับตาเลือกตั้ง 69

วันที่ 27 ธ.ค.68 ที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันรับสมัคร สส.วันแรก มีผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.แพร่ เขตเลือกตั้งที่ 1-3 ของ จ.แพร่ พร้อมกองเชียร์ เดินทางมาจุดรับสมัคร

หลังที่ลงเวลาในการเข้ามาสมัครเรียบร้อย เป็นการตกลงกันในการจับสลาก เพื่อรับเบอร์ในการลงสมัคร ปรากฏว่าผลการจับสลากพรรคภูมิใจไทย ได้เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย ได้เบอร์ 2 พรรคกล้าธรรม ได้เบอร์ 3 พรรคประชาชน ได้เบอร์ 4 พรรคประชาธิปัตย์ ได้เบอร์ 5

โดยการผลการรับสมัค เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย เบอร์ 1 นางสาวชนกนันท์ ศุภศิริ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 2 นางภูวษา สินธุวงศ์ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 3 นายวิตติ แสงสุพรรณ พรรคกล้าธรรม เบอร์ 4 นางสาวขวัญรัตน์ พนมขวัญ พรรคประชาชน เบอร์ 5 นายธีรพล พรเสาวลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายชนาธิป ศุภศิริ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 2 นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย เบอร์ 3 นายธีรศักดิ์ มีสมศักดิ์ พรรคกล้าธรรม เบอร์ 4 นายวสันต์ จันทร์สอง พรรคประชาชน เบอร์5 นายราชสิทธิ์ มิ่งปรีชา พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายประสงค์ ชุ่มเชย พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 2 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย เบอร์ 3 นายกฤติเดช สันติวชิระกุล พรรคกล้าธรรม เบอร์ 4 นางสาวลักษณารีย์ ดวงตาดำ พรรคประชาชน เบอร์ 5 นางพรรณพร สีใหม่ พรรคประชาธิปัตย์

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