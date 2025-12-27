มิติใหม่การหาเสียง อัครนันท์ ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี สั่งรถแห่ลดเสียง หวั่นรบกวนประชาชน พร้อมใช้รถหาเสียง วันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง โดยใช้เฉพาะช่วงเวลา 10.00–15.00 น.
วันที่ 27 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนามเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ อดีต สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เดินทางไปลงสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งเดิม เขตที่ 1 พรรคเพื่อไทย โดยจับสลากได้เบอร์ 5 และประกาศความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ จากนั้นลงพื้นที่หาเสียงทันที
นายอัครนันท์ ยังโพสต์เฟซบุ๊กถึงการประกาศแนวทางการใช้รถหาเสียงเลือกตั้งที่ 1 จ.กาญจนบุรี เขตอำเภอเมือง และตำบลหนองกุ่ม ว่าเนื่องจากยุคสมัยและรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การหาเสียงเลือกตั้งจึงจำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่และความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งเข้าใจเป็นอย่างดีว่าประชาชนหลายท่านไม่ได้ตื่นเช้า บางท่านอาจทำงานในช่วงเวลากลางคืน และยังอยู่ในช่วงเวลาพักผ่อนหรือหลับอยู่
ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถหาเสียง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดคือ กำหนดเวลาในการใช้รถหาเสียง วันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง โดยใช้เฉพาะช่วงเวลา 10.00–15.00 น. เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการพักผ่อนของประชาชน กำหนดระดับเสียงของรถหาเสียง ไม่เกิน 65–70 dB(A) วัดที่ระยะประมาณ 1 เมตรจากตัวรถ ซึ่งเป็นระดับเสียงที่สามารถรับฟังได้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ
รถหาเสียงทุกคันต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากประชาชนพบว่ารถหาเสียงคันใดใช้ระดับเสียงเกินกว่าที่กำหนดไว้ ขอความกรุณาแจ้งมายัง ศูนย์ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0851497003 ( เซนต์ ) เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้โดยทันที
พร้อมกันนี้ยังขออภัยประชาชนในพื้นที่ หากการหาเสียงในช่วงนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงไม่มากก็น้อย และขอยืนยันถึงความตั้งใจในการดำเนินการหาเสียงด้วยความสุภาพ เคารพสิทธิ และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญขอขอบพระคุณในความเข้าใจและความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นอย่างสูง