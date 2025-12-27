ตำรวจทางหลวง เตรียมเปิดช่องทางพิเศษบนถนนมิตรภาพ เร่งระบายรถให้สัญจรได้เร็วขึ้น เชื่อค่ำคืนนี้รถหนาแน่นแน่ กลับบ้าน-ท่องเที่ยว ปีใหม่
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางกลับบ้าน และ เดินทางไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยถนนมิตรภาพ ช่วงผ่าน จ.นครราชสีมา มุ่งหน้าสู่ จ.ขอนแก่น และหลายจังหวัดในภาคอีสาน มีปริมาณรถสัญจรบนทางเป็นจำนวนมาก และเริ่มติดสะสมหลายจุด
โดยเฉพาะบริเวณแยกตลาดแค อำเภอโนนสูง , แยกบ้านวัด อำเภอคง และแยกสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ที่มีรถติดสะสมเป็นทางยาว เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบ้านส้ม เตรียมเปิดช่องทางพิเศษบนถนนมิตรภาพ บริเวณแยกบ้านสัมฤทธิ์ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งระบายรถให้สัญจรได้เร็วขึ้น
เนื่องจากคาดว่า จะมีปริมาณรถเติมเข้ามาอีกจำนวนเป็นมาก และต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำของวันนี้ เพราะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ได้เริ่มหยุดยาวกันแล้ว