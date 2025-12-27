ตำรวจทางหลวง เตรียมเปิดช่องทางพิเศษบนถนนมิตรภาพ เร่งระบายรถให้สัญจรได้เร็วขึ้น เชื่อค่ำคืนนี้รถหนาแน่นแน่ กลับบ้าน-ท่องเที่ยว ปีใหม่

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางกลับบ้าน และ เดินทางไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยถนนมิตรภาพ ช่วงผ่าน จ.นครราชสีมา มุ่งหน้าสู่ จ.ขอนแก่น และหลายจังหวัดในภาคอีสาน มีปริมาณรถสัญจรบนทางเป็นจำนวนมาก และเริ่มติดสะสมหลายจุด

โดยเฉพาะบริเวณแยกตลาดแค อำเภอโนนสูง , แยกบ้านวัด อำเภอคง และแยกสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ที่มีรถติดสะสมเป็นทางยาว เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบ้านส้ม เตรียมเปิดช่องทางพิเศษบนถนนมิตรภาพ บริเวณแยกบ้านสัมฤทธิ์ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งระบายรถให้สัญจรได้เร็วขึ้น

เนื่องจากคาดว่า จะมีปริมาณรถเติมเข้ามาอีกจำนวนเป็นมาก และต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำของวันนี้ เพราะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ได้เริ่มหยุดยาวกันแล้ว

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
5

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
8

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
9

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
10

ใครบนไว้ไม่พลาด เลขเด็ด ‘โปเตโต้’ ของจริง เลขที่ให้ไว้ บอกดูดีเหมือนโชคช่วย