สระแก้ว รับสมัครเลือกตั้ง สส.แบ่งเขต วันแรกคึกคัก กองเชียร์แห่ให้กำลังใจล้นหลาม ตระกูล “เทียนทอง” ส่งผู้สมัครลงแยกกัน 2 พรรค ครบทั้ง 3 เขต ขณะที่เสียงคนชายแดนลงด้วย
วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่ อบจ.สระแก้ว จ.สระแก้ว บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต จ.สระแก้ว วันแรกเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมือง พร้อมทีมกองเชียร์และประชาชนแห่เดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น โดยพบว่า ตระกูล “เทียนทอง” นักการเมืองดังในพื้นที่ จ.สระแก้ว ส่งผู้สมัครลงแยกกัน 2 พรรค มีผู้สมัครลงครบทั้ง 3 เขต
ผลการจับสลากเบอร์ และลำดับการยื่นเอกสารการสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต จ.สระแก้ว ปรากฏว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ที่ได้เบอร์และลำดับ ประกอบด้วย นายชาญ สุคนธ์ เบอร์ 1, นายวานิช ลูกเงาะ เบอร์ 2, นางขวัญแก้ว เอี่ยมศิลป์ เบอร์ 3 ,นายจำเนียร ผดุงฉัตร เบอร์ 4, นายบดี เทียนทอง เบอร์ 5 , พ.ต.อ.เอกอนันต์ หูแก้ว เบอร์ 6 , นายอภิวัฒน์ จันแปรน เบอร์ 7
เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.อัคลีมา คลังเพชร เบอร์ 1 ,นายศิริพงค์ ทวีวงค์ เบอร์ 2, พ.ต.ท.ยุทธพงศ์ ตัณฑิกุล เบอร์ 3 ,นายเกียรติศักดิ์ สุดแดน เบอร์ 4, น.ส.ศิราณี หมื่นจิตร เบอร์ 5 ,นายยุทธชัย รำไพวรรณ์ เบอร์ 6 ,น.ส.ตรีนุช เทียนทอง เบอร์ 7
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสรวงค์ เทียนทอง ได้เบอร์ 1 , พ.ต.อ.ศตพัฒน์ พิมพ์คำ เบอร์ 2 , นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ เบอร์ 3, นายศรีศักดิ์ ศูนย์โศรก เบอร์ 4 ,นายพรพล เอกอรรถพร เบอร์ 5 ,นายประสิทธิ์ แก้วประสิทธิ์ เบอร์ 6 และ น.ส.นงรัตน์ จันทะมา เบอร์ 8 โดยหลังผู้สมัครได้เบอร์ของตัวเองแล้ว รถหาเสียงของแต่ละคน แต่ละพรรค ได้เตรียมติดป้ายและเบอร์ผู้สมัคร เพื่อออกประชาสัมพันธ์ทันที เพื่อเข้าสู่โหมดการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
นางเทียนลดา ประยงค์ ผอ.กกต.สระแก้ว กล่าวว่า แม้ว่าบางพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดน แต่ภาพรวมการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กกต.ยืนยันว่า มีความพร้อมสำหรับการจัดเลือกตั้ง ซึ่งกกต.กลางกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 8 ก.พ.2569 ขอเชิญชวนประชาชน จ.สระแก้ว ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อร่วมกำหนดอนาคตทางการเมืองของประเทศไทย
ขณะที่ น.ส.นงรัตน์ จันทะมา ผู้สมัคร สส.สระแก้ว เขต 3 อรัญประเทศ โคกสูง ตาพระยา ซึ่งเป็นอดีตครูและนักต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนแผ่นดินไทยพื้นที่บ้านหนองจาน ซึ่งถูกเขมรยึดครองมานานกว่า 40 ปี อาสาเข้ามาเป็นตัวเลือกใหม่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน บอกว่า คนที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปทำงาน ไปเป็นกระบอกเสียง ไปส่งเสียงดังว่า ชาวชายแดนตอนนี้ ต้องการอะไร และเราพูดจริงทำจริง ทำมาให้เห็นตลอด แล้วเห็นปัญหาชายแดน ไม่ว่าจะเป็นตาพระยา โคกสูง อรัญฯ ที่ต้องนี้ชัดเจนว่า
” ชาวชายแดนมีความลำบาก เรื่องพื้นที่เขมรลุกล้ำเข้ามา มีจุดที่คนพื้นที่รู้ดีว่า มันเกิดจากอะไร ปัญหาต้องแก้จากตรงไหน แก้ให้ตรงจุดและอยากให้จบที่รุ่นเราตรงนี้ การอาสาเข้ามาเพื่อที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนชาวชายแดน สิ่งที่ต้องผลักดันให้คนชายแดนตอนนี้คือ
หลังจากปักปันเสร็จ ให้สร้างกำแพง โดยต้องมีกำแพงให้ชาวบ้านบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาให้ได้ เราถึงจะอยู่กันได้อย่างสงบสุข เพราะทุกวันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่า กัมพูชาเป็นปรปักษ์กับเราอย่างหนัก มีการถล่มกันอย่างที่เห็น ดังนั้น หลักจากปักปันเสร็จ ใช้มาตรา 1 ต่อ 50,000 เท่านั้น แล้วก็สร้างกำแพง นี่คือปัญหาของคนชายแดนที่คนในพื้นที่รู้ดีว่าต้องแก้ตรงจุดนี้ “