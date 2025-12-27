สงขลา เขต 2 ชิงเก้าอี้ ดุเดือด ดาวรุ่ง ชน แชมป์เก่ากอดเก้าอี้แน่น ปชป.ส่ง จูรี อินฟลูฯชื่อดัง พรรค ปชน.ส่ง หมอ สุภัทร ขวัญใจมวลชน
วันที่ 27 ธ.ค.2568 บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันแรก โดยเขต 2 สงขลา ถูกจับตามองว่าเป็นเขตที่มีการแข่งขันสูง ศาสตรา ศรีปาน ชู นโยบายภูมิใจไทย แก้ระบบน้ำท่วมหาดใหญ่แบบยั่งยืน ดัน กองทุนภัยพิบัติ เยียวยา 1 แสนบาท ส่วน ปชป.ดัน จูรี อินฟลูฯชื่อดังลงพื้นที่โกยคะแนน พรรคประชาชนดัน หมอสุภัทร
นายศาสตรา เปิดเผยว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมหาศาล โดยชูประเด็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วย นโยบายเส้นเลือดฝอย และการตั้งกองทุนเยียวยาที่เป็นรูปธรรม หากได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ ภารกิจแรกที่จะเร่งดำเนินการคือการเสนอญัตติ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
เพื่อดึงผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการปรับปรุงผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน อุดช่องโหว่ด้วย นโยบายเส้นเลือดฝอย รวมทั้งจะมีการจัดตั้ง Data Center ศูนย์รวมข้อมูลน้ำที่แม่นยำ โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก สสน., สทนช., กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ด้านนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 2 พรรคประชาชน เปิดเผยว่า ตนมีความมั่นใจหลังจับสลากได้หมายเลข 5เชิญชวนพี่น้องชาวสงขลาลงคะแนนให้พรรคประชาชนแบบยกทีมทั้ง 9 เขต เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ การลงสมัครในครั้งนี้มีความคาดหวังเต็มเปี่ยมเช่นเดียวกับผู้สมัครทุกคนที่ต้องการได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเข้าสู่สภา
โดยตนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้หมายเลข 5 ในการลงสมัคร สส. สงขลาได้เน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน จ.สงขลา พิจารณาเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาชนในทุกเขตเลือกตั้ง เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศชาติด้วย
ส่วน นายจูรี นุ่มแก้ว ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 จ.สงขลา อินฟลูเอนเซอร์คนใต้ชื่อดัง ซึ่งฐานแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามทั้งพรรคประชาธิปัตย์และแฟนคลับต่างพรรคเปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ตนเองจับได้ หมายเลข 1 พร้อมกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ในวันแรกของการเริ่มต้นเส้นทางการเมืองอย่างเป็นทางการ ต้องการเห็น การเมืองสร้างสรรค์ ที่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สงขลา อยากให้สงขลากลับมาเป็นจังหวัดที่สะอาด และลบคำดูถูกจากคนภายนอกให้ได้ ตนตั้งใจจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคนสงขลาต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
” ผมกังวลถึงปัจจัยภายนอกที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการหาเสียง โดยเฉพาะเรื่องของ กระสุน หรือ การใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียง ผมมีความตั้งใจและเจตนาที่ชัดเจนที่จะต่อสู้กับระบบดังกล่าวอย่างถึงที่สุด ผมอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า อย่าให้เงินเพียง 500 หรือ 1,000 บาท มาทำลายความตั้งใจของเรา และอย่าให้ใครมาบังคับปลายปากกาของเราได้ ขอให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามที่ใจอยากจะเลือกจริงๆ ” นายจูรี กล่าว