สลด! รถพ่วง พุ่งชนหญิงอายุ 78 นั่งเล่นอยู่ในบ้านเสียชีวิต คนขับรับดูดยาบ้ามา นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังมีหญิงอายุ 68 ปี ขาหัก ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านโคก ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถพ่วงเสียหลักพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 3 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย เหตุเกิดที่ริมถนนสายเพชรบูรณ์ – บ้านน้ำเดื่อ หมู่ 7 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อาสามูลนิธิร่มโพธิ์เพชรบูรณ์
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 2 ชั้น บริเวณหน้าบ้านถูกรถชนพังเสียหายไปทั้งแถบ ใกล้กันพบร่าง นางหล่อ อายุ 78 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าว นอนหงายอยู่กับพื้นมีอาการแขนขวาผิดรูป นิ้วโป้งมือขวาขาด ขาซ้ายขาด เสียชีวิตภายในจุดเกิดเหตุ
นอกจากนี้ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บขาหักอีก 1 รายคือ นางหนูเล็ก อายุ 68 ปี เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ในที่เกิดเหตุพบรถพ่วง สภาพซุกอยู่กลางบ้าน ด้านหน้าได้รับความเสียหาย รวมถึงยังพบรถกระบะอีซูซุ สีดำ สภาพพังเสียหายยับเยินไปทั้งคัน ขณะที่ทรัพย์สินในบ้านหายเป็นจำนวนมาก
สอบสวน นายประทีป อายุ 45 ปี คนขับรถพ่วง ให้การว่า ขับรถพ่วงบรรทุกดินไปถมที่บ้านปากปู่ ต.สะเดียง โดยวันนี้วิ่งมาหลายเที่ยวแล้ว ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถบรรทุกดินมาตามปกติ แต่ก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุได้เกิดอาการวูบ รถเสียหลักพุ่งชนรถกระบะ จากนั้นไปชน นางหล่อ และ นางหนูเล็ก ที่นั่งอยู่ในบ้านจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัว นายประทีปไปตรวจปัสสาวะและปริมาณแอลกอฮอล์ ผลปรากฎว่าระดับแอลกอฮอล์เป็น 0 แต่ผลตรวจปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเจ้าตัวสารภาพว่าเสพยาบ้ามา
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหา เป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน) ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป