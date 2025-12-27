พ่อลูก ‘ชาญยุทธ-รัฐกิจ’ แท็กทีมเพื่อไทย ชูนโยบาย AI ตรวจจับอาชญากรรม ดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวพัทยา ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก
ชลบุรี – ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการสมัครเลือกตั้ง สส.ชลบุรี โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.บางละมุง และเมืองพัทยา หลังสองพ่อลูก “เฮงตระกูล” จากพรรคเพื่อไทย ประกาศความพร้อมแบบเกินร้อย
นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 8 (เบอร์ 3) ชูจุดเด่นเรื่องการเข้าถึงปัญหา โดยเฉพาะปากท้องและการแก้ไขหนี้สิน รื้อฟื้นสมาร์ตซิตี้ มุ่งนำเทคโนโลยีมาดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ ผลักดันการเพิ่มอัตรากำลังตำรวจให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรจริง เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างทั่วถึง
ขณะที่ นายรัฐกิจ เฮงตระกูล ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 9 (เบอร์ 6) เปิดเผยว่า ตนมีความเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ้ง และพร้อมนำพลังคนรุ่นใหม่มาขับเคลื่อนเมืองพัทยา ทั้ง CCTV AI เสนอใช้ระบบ AI ตรวจจับอาชญากรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (โดยเฉพาะชาวจีน) ให้กลับมาเที่ยวพัทยาอย่างมั่นใจ และฟื้นเศรษฐกิจฐานราก เน้นการใช้เทคโนโลยีมาสร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้คนในพื้นที่หนองปรือและพัทยา
เราไม่ได้มาเพื่อขอคะแนนเพียงอย่างเดียว แต่เรามาเพื่อขอโอกาสในการรับใช้ด้วยความตั้งใจจริง พร้อมรับฟังทุกปัญหา และพร้อมเดินหน้าแก้ไขทันที