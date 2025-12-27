พ่อลูก ‘ชาญยุทธ-รัฐกิจ’ แท็กทีมเพื่อไทย ชูนโยบาย AI ตรวจจับอาชญากรรม ดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวพัทยา ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

ชลบุรี – ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการสมัครเลือกตั้ง สส.ชลบุรี โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.บางละมุง และเมืองพัทยา หลังสองพ่อลูก “เฮงตระกูล” จากพรรคเพื่อไทย ประกาศความพร้อมแบบเกินร้อย

นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 8 (เบอร์ 3) ชูจุดเด่นเรื่องการเข้าถึงปัญหา โดยเฉพาะปากท้องและการแก้ไขหนี้สิน รื้อฟื้นสมาร์ตซิตี้ มุ่งนำเทคโนโลยีมาดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ ผลักดันการเพิ่มอัตรากำลังตำรวจให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรจริง เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างทั่วถึง

ขณะที่ นายรัฐกิจ เฮงตระกูล ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 9 (เบอร์ 6) เปิดเผยว่า ตนมีความเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ้ง และพร้อมนำพลังคนรุ่นใหม่มาขับเคลื่อนเมืองพัทยา ทั้ง CCTV AI เสนอใช้ระบบ AI ตรวจจับอาชญากรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (โดยเฉพาะชาวจีน) ให้กลับมาเที่ยวพัทยาอย่างมั่นใจ และฟื้นเศรษฐกิจฐานราก เน้นการใช้เทคโนโลยีมาสร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้คนในพื้นที่หนองปรือและพัทยา

เราไม่ได้มาเพื่อขอคะแนนเพียงอย่างเดียว แต่เรามาเพื่อขอโอกาสในการรับใช้ด้วยความตั้งใจจริง พร้อมรับฟังทุกปัญหา และพร้อมเดินหน้าแก้ไขทันที

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
5

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
8

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
9

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
10

ใครบนไว้ไม่พลาด เลขเด็ด ‘โปเตโต้’ ของจริง เลขที่ให้ไว้ บอกดูดีเหมือนโชคช่วย