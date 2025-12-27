อุบัติเหตุเศร้า รถกระบะชนอัดท้ายรถตู้อย่างแรงไฟแดงหน้าเทศบาลท่าเรือพระแท่นท่ามะกา กาญจนบุรี คนขับเสียชีวิต ผู้โดยสารรถตู้เจ็บ 13 เด็กอื้อ
เมื่อเวลา 20.22 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายรถตู้ บริเวณสัญญาณไฟแดงหน้าสำนักงานเทศบาลท่าเรือพระแท่น เขตเทศบาลท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิขุนรัตนาวุธ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุ สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ชนท้ายรถตู้โตโยต้า โดยมีรถเก๋งอีกคันได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด รวม 14 ราย เจ้าหน้าที่ตรวจเช็กอาการและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุ ก่อนรถพยาบาลนำส่ง รพ.มะการักษ์ แต่ชายคนขับรถกระบะ อายุ 42 ปี อาการสาหัส เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนรายชื่อผู้บาดเจ็บมี 1 ด.ช.ปองพล อายุ 7 ปี 2 นางพัชรี อายุ 64 ปี 3 น.ส.ทัชชล อายุ 41 ปี 4 นางบุญยวีร์ อายุ 70 ปี 5 ด.ญ.ณัจฉรียา อายุ 13 ปี 6 ด.ญ.ปานิสา อายุ 11 ปี 7 น.ส.เสาวลักษณ์ อายุ 40 ปี 8 นายกิตติพงษ์ อายุ 41 ปี 9 ด.ช.กฤติน อายุ 14 ปี 10 ด.ช.ณัฐพัชร์ อายุ 9 ปี 11 นางละออศิริ อายุ 43 ปี 12 นางวรรณี อายุ 60 ปี และ 13 นางรัชนี อายุ 61 ปี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถทั้งหมดพ้นผิวการจราจร พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ขอบคุณภาพจากหน่วยกู้ภัย