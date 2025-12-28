เชียงใหม่ สนั่นกลางแยกหนองประทีป รถยนต์-จักรยานยนต์ ชนกัน 3 คันรวด บาดเจ็บอื้อ 7 ราย ตำรวจเร่งสรุปสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้

28 ธันวาคม 2568 – ทีมกู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่ รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถชนกันหลายคัน บริเวณกลางแยกหนองประทีป ถนนเจริญเมือง เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จึงเร่งรุดตรวจสอบทันที

ที่เกิดเหตุพบ รถยนต์ รถเก๋ง รถจักรยานยนต์ ชนกัน 3 คันรวด สภาพรถได้รับความเสียหายหนัก เศษกระจัดกระจายเต็มพื้นถนน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 7 ราย

ชนสนั่น3คันรวด ตำรวจเร่งสรุปสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย จากหลายหน่วยงาน ร่วมกันให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ ก่อนทยอยนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจนครบทุกราย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่

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