เชียงใหม่ สนั่นกลางแยกหนองประทีป รถยนต์-จักรยานยนต์ ชนกัน 3 คันรวด บาดเจ็บอื้อ 7 ราย ตำรวจเร่งสรุปสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้
28 ธันวาคม 2568 – ทีมกู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่ รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถชนกันหลายคัน บริเวณกลางแยกหนองประทีป ถนนเจริญเมือง เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จึงเร่งรุดตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุพบ รถยนต์ รถเก๋ง รถจักรยานยนต์ ชนกัน 3 คันรวด สภาพรถได้รับความเสียหายหนัก เศษกระจัดกระจายเต็มพื้นถนน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 7 ราย
ชนสนั่น3คันรวด ตำรวจเร่งสรุปสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย จากหลายหน่วยงาน ร่วมกันให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ ก่อนทยอยนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจนครบทุกราย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่