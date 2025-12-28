บุรีรัมย์ ในรอบ 20 วัน คนชายแดนบ้านกรวด ดีใจ ได้กลับบ้าน ทำงานแบบไร้เสียงปืน เร่งรับจ้างกรีดยางใช้หนี้แบงก์ ลุ้นกันวันต่อวัน รับไม่เชื่อใจเขมร ไม่มั่นใจขแมร์หยุดยิงจริง
28 ธ.ค. 2568 – หลังจากมีการลงนามหยุดยิง ระหว่างไทยกับกัมพูชา เมื่อ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา ถึงแม้ทางการยังให้รอดูสถานการณ์ก่อนภายใน 72 ชั่วโมง ก็ตาม
แต่ประชาชนที่อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ไม่ขออยู่รอ 72 ชม. เพราะต้องการไปดูบ้าน สัตว์เลี้ยง แห่ขนข้าวของเครื่องใช้กลับบ้าน เหตุอึดอัดมานานกว่า 20 วันที่ไม่ได้อยู่บ้าน โดยเฉพาะรายได้จากการทำงานที่ขาดหายไป
คนชายแดน ลุ้นกันวันต่อวัน รับไม่เชื่อใจเขมร ไม่มั่นใจขแมร์หยุดยิงจริง
นางวันเพ็ญ ไชยรัมบ์ อายุ 49 ปี ชาวบ้านต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้กลับมารับจ้างกรีดยางเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เล่าว่า ตนได้อพยพไปตั้งแต่วันแรกคือวันที่ 7 ธ.ค. วันนี้ถือเป็นวันแรก ที่ได้มาทำงานรับจ้างกรีดยาง ยอมรับว่า ระหว่างการอพยพลำบากมาก เพราะหาเงินไม่ได้
โดยเฉพาะหลังสิ้นปีนี้ จะต้องหาเงินมาใช้หนี้ ธกส. รายได้จากการรับจ้างกรีดยางเพียงสัปดาห์ละไม่ถึง 2,000 บาท
นางวันเพ็ญ บอกว่า ส่วนเรื่องหยุดยิงครั้งนี้จะยาวนานได้แค่ไหน ไม่รู้ เพราะไม่เชื่อใจเขมร จะทำได้จริง ที่ผ่านมาไม่เคยทำตามสัญญา หลังจากนี้จะต้องลุ้นกันวันต่อวัน ว่า จะได้ทำมาหากินกันอย่างมีความสุขเหมือนในอดีตหรือไม่ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ตนเป็นชาวไร่ชาวสวน ทำได้แค่มองดู