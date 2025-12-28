ปทุมธานี เหตุสลด กระบะ เบียดชน สามล้อพ่วง เสียหลัก กระเด็นร่วงตกรถ สิบล้อเบรกกระชั้นชิดหยุดไม่ทัน ทับอนาถ เสียชีวิตกลางถนน ตร.เร่งติดตาม กระบะ ชนแล้วหนี มาดำเนินคดี
28 ธ.ค. 68 พ.ต.ต.รุจจิโรจน์ กิติกนกกาญจน์ สารวัตร (สอบสวน) สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ รับแจ้งมีอุบัติเหตุ รถบรรทุกชนรถซาเล้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณถนน หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี มุ่งหน้าขาออก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุ พบรถบรรทุกสิบล้อ ยี่ห้อฮีโน่สีฟ้า หมายเลขทะเบียน 70-4295 เพชรบุรี จอดติดเครื่องรอเจ้าหน้าที่ตำรว จอยู่ห่างไปประมาณ 10 เมตร ทางซ้าย พบรถสามล้อพ่วง (ซาเล้ง) สีแดงสภาพพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้า พบอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ขับขี่รถซาเล้งกระจัดกระจายเกลื่อนถนนและไม้เท้าคนพิการ 1 คู่ตกที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบศพชายเสียชีวิต ไม่พบเอกสารทางราชการ สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ ชาวอำนาจเจริญ อาชีพขับรถแท็กซี่ เล่าว่า ขณะขับรถจากใต้สะพานข้ามทางรถไฟรังสิตมุ่งหน้าฟิวเจอร์พาร์ค จู่ๆ เห็นรถกระบะสีดำชนรถซาเล็งของผู้ตาย จนตัวกระเด็นไปชนกับหน้ารถสิบล้อ และทับซ้ำ ส่วนรถกระบะคันดังกล่าวได้ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วด้านคนขับรถบรรทุก 10 ล้อ
กระบะชนซาเล้ง ตร.เร่งติดตาม กระบะ ชนแล้วหนี มาดำเนินคดี
นายสิริเดช จิตตรัตน์ อายุ 55 ปี ชาวจังหวัดปัตตานี ให้การว่า ขณะขับรถบรรทุกแกลบจากจังหวัดกระบี่ มุ่งหน้าไปส่งที่สระบุรี เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ พบเห็นรถกระบะ ยี่ห้ออีซุซูสีดำ ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน ขับเบียดรถซาเล้งคันเสียชีวิตพลิกคว่ำ คนกระเด็นเข้าด้านหน้ารถบรรทุก ตนเองเบรค แต่ไม่ทัน ทำให้ชนเข้ากับผู้เสียชีวิต
พนักงาน ตำรวจสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬา จึงได้ถ่ายรูปที่เกิดเหตุเป็นหลักฐาน ก่อนนำตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนเพิ่มเติม และไล่กล้องวงจรปิด เพื่อติดตามรถกระบะคันดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย