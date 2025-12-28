รับสมัคร สส. นนทบุรีเต็มไปด้วยสีสันทางการเมือง พรรคกล้าธรรมได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ หลังผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจล้น ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
วันที่ 28 ธ.ค.2568 การเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี ดำเนินไปอย่างราบรื่น ภายหลังผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่าง ๆ เข้าร่วมกระบวนการจับสลากหมายเลขประจำตัวเลือกตั้ง และยื่นเอกสารสมัครอย่างเป็นทางการ ณ อาคารศูนย์โอท็อป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนภายในอาคาร ผู้สมัครได้ลงมาพบประชาชนที่มารอให้กำลังใจด้านล่าง ซึ่งบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยเสียงปรบมือและการแสดงพลังสนับสนุนจากกลุ่มผู้ติดตามของแต่ละพรรค สร้างสีสันให้วันรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคัก
ในจำนวนพรรคการเมืองทั้งหมด พรรคกล้าธรรมโซนบางบัวทอง-ไทรน้อยถือเป็นหนึ่งในพรรคที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจน มีกลุ่มผู้สนับสนุนเดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ จนพื้นที่บริเวณหน้าอาคารแน่นขนัด และขยายออกไปยังพื้นที่โดยรอบ แสดงให้เห็นถึงพลังมวลชนที่เข้มแข็ง
ทันทีที่ผู้สมัครของพรรคกล้าธรรมปรากฏตัว เสียงตะโกนสโลแกน “ใครไม่ทำ เรากล้าทำ” ดังก้องพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง มีการมอบดอกไม้ พวงมาลัย และถ่ายภาพร่วมกัน สะท้อนความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุนจากประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การรับสมัครตลอดช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุความวุ่นวาย ท่ามกลางกระแสความสนใจที่พรรคกล้าธรรมสามารถสร้างจุดเด่นและภาพจำในสนามการเมืองได้อย่างชัดเจนตั้งแต่วันแรกของการรับสมัคร