สาววัย 26 ปี พลัดตกชั้น 25 คอนโดดังเมืองพัทยา เผยเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
เมื่อเวลา 07.06 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุมีผู้พลัดตกจากที่สูงภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
ที่เกิดเหตุบริเวณสระน้ำของคอนโดดังกล่าว พบร่างผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อ นางเอ (นามสมมติ) อายุ 26 ปี ชาวจ.อุดรธานี สภาพเปียกโชกไปทั้งตัว มีเลือดไหลออกปากและจมูก เจ้าหน้าที่เร่งช่วยนำตัวขึ้นมาจากสระน้ำ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
จากการสอบถามได้ข้อมูลเพียงว่า ผู้บาดเจ็บพักอยู่กับสามีชาวต่างชาติที่ห้องพักบริเวณชั้น 25 ของคอนโดดังกล่าว ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มีปากเสียงกัน ก่อนจะตกลงมาเกิดเหตุดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโด จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ