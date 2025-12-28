สาววัย 26 ปี พลัดตกชั้น 25 คอนโดดังเมืองพัทยา เผยเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน

เมื่อเวลา 07.06 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุมีผู้พลัดตกจากที่สูงภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา

ที่เกิดเหตุบริเวณสระน้ำของคอนโดดังกล่าว พบร่างผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อ นางเอ (นามสมมติ) อายุ 26 ปี ชาวจ.อุดรธานี สภาพเปียกโชกไปทั้งตัว มีเลือดไหลออกปากและจมูก เจ้าหน้าที่เร่งช่วยนำตัวขึ้นมาจากสระน้ำ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

คอนโดดังเมืองพัทยา

สาววัย 26 ปี พลัดตกชั้น 25 คอนโดดังเมืองพัทยา เผยเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ

จากการสอบถามได้ข้อมูลเพียงว่า ผู้บาดเจ็บพักอยู่กับสามีชาวต่างชาติที่ห้องพักบริเวณชั้น 25 ของคอนโดดังกล่าว ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มีปากเสียงกัน ก่อนจะตกลงมาเกิดเหตุดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโด จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

คอนโดดังเมืองพัทยา

บริเวณจุดที่พบร่างของสาวผู้บาดเจ็บสาหัส

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