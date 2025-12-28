โกดังขนส่งเจ้าดัง เมืองยะลา วิกฤต พนักงานส่งของพากันลาออก พัสดุสินค้าตกค้างถูกดองนับหมื่น ลูกค้าเดือดร้อน เรียกร้องบริษัทชี้แจง
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 68 สถานการณ์โกดังสินค้า ของขนส่งชื่อดัง ใน จังหวัดยะลา กำลังถูกจับตามองอย่างหนัก หลังพบพัสดุนับหมื่นชิ้นถูกกองค้างภายในโกดังเป็นเวลานาน จนลูกค้าจำนวนมากไม่สามารถรับพัสดุได้ตามกำหนด และบางรายต้องเข้าไปค้นหาพัสดุของตนเอง
รายงานข่าว ระบุว่า สาเหตุหนึ่งมาจากพนักงานส่งของจำนวนมากพากันลาออก ส่งผลให้การคัดแยกและจัดส่งพัสดุหยุดชะงัก กระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้าง ขณะเดียวกันประชาชนและลูกค้าเรียกร้องให้บริษัทออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำซ้อนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ