สุรินทร์ ชาวบ้านแห่กลับแล้ว จังหวัดประกาศกลับได้ช่วงเที่ยงวันนี้ บางกลุ่มไม่เชื่อใจเขมร รอครบ 72 ชม.โดยเฉพาะหมู่บ้านใกล้ปราสาทตาควาย BM-21 ตกใส่กว่าสิบลูก

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่จ.สุรินทร์ ภายหลังได้มีการประกาศแจ้ง ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยมีข้อปฏิบัติและคำแนะนำคือ กลับได้ตามความสมัครใจ

ส่วนที่ยังไม่มั่นใจ หรือยังไม่ประสงค์จะกลับ สามารถพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวต่อได้ ส่วนเรื่องความปลอดภัยหากพบเห็นวัตถุต้องสงสัยหรือระเบิดตกค้าง ห้ามแตะต้องเด็ดขาดให้รีบแจ้งฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่เข้าเก็บกู้ทันที และให้ติดตามข่าวสารต่อเนื่อง เพื่อให้อพยพกลับสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ทันเวลา

โดยพบว่า ประชาชนตามศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆเริ่มเก็บสิ่งของขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมาก แม้ยังไม่มั่นใจและไม่เชื่อใจกัมพูชาอยู่ แต่ต่างเป็นห่วงบ้านและสัตว์เลี้ยง จึงรีบเดินทางกลับทันที โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ประชาชนต่างเก็บสัมภาระสิ่งของใส่รถยนต์เตรียมเดินทางกลับเป็นจำนวนมาก เหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์และรอให้ครบ 72 ชม.การหยุดยิงก่อน

นางสำรวม อายุ 57 ปี ชาวบ้าน ต.บักได อ.พนมดงรัก บอกว่า อยากกลับบ้านแต่ยังไม่มั่นใจและไม่เชื่อใจกัมพูชา หมู่บ้านอยู่ใกล้ปราสาทตาควาย พบจรวด BM-21 ตกใส่กว่าสิบลูก ไม่รวมพื้นที่ไรน่า สวนยางพาราและป่าอ้อย จึงรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บกู้ในพื้นที่หมู่บ้านก่อน อีกทั้งต้องรอเผาศพเพื่อนบ้านที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวที่รพ.สุรินทร์ เมื่อคืนที่ผ่านมา

” เราอพยพมาด้วยกัน ก็ต้องรอส่งเพื่อนขึ้นสวรรค์กันก่อน ใจจริงก็อยากกลับบ้านไปฉลองปีใหม่ แต่รอดูให้ครบ 72.ชม.ก่อน ขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทย เอาแผ่นดินไทยกลับมาให้หมด อย่ายอมเขมร เชื่อไม่ได้ ขอให้ปลอดภัยทุกราย ขอบคุณที่รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้คนไทยทุกคน ”

ส่วนนายเมา บอกว่า ไม่เชื่อใจกัมพูชา แต่จำเป็นต้องกลับเพราะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงที่อดข้าวตายไปหลายตัว ถ้ามีเหตุการณ์อีกค่อยกลับมา ขอให้กำลังใจทหารไทยที่ปกป้องและสละชีพเพื่อแผ่นดินไทย

  • กองทัพภาคที่ 2 ประกาศให้ประชาชน กลับที่ัพัก ภูมิลำเนาได้แล้ว

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
5

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
6

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
7

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
8

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
9

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
10

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น