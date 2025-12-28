สุรินทร์ ชาวบ้านแห่กลับแล้ว จังหวัดประกาศกลับได้ช่วงเที่ยงวันนี้ บางกลุ่มไม่เชื่อใจเขมร รอครบ 72 ชม.โดยเฉพาะหมู่บ้านใกล้ปราสาทตาควาย BM-21 ตกใส่กว่าสิบลูก
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่จ.สุรินทร์ ภายหลังได้มีการประกาศแจ้ง ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยมีข้อปฏิบัติและคำแนะนำคือ กลับได้ตามความสมัครใจ
ส่วนที่ยังไม่มั่นใจ หรือยังไม่ประสงค์จะกลับ สามารถพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวต่อได้ ส่วนเรื่องความปลอดภัยหากพบเห็นวัตถุต้องสงสัยหรือระเบิดตกค้าง ห้ามแตะต้องเด็ดขาดให้รีบแจ้งฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่เข้าเก็บกู้ทันที และให้ติดตามข่าวสารต่อเนื่อง เพื่อให้อพยพกลับสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ทันเวลา
โดยพบว่า ประชาชนตามศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆเริ่มเก็บสิ่งของขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมาก แม้ยังไม่มั่นใจและไม่เชื่อใจกัมพูชาอยู่ แต่ต่างเป็นห่วงบ้านและสัตว์เลี้ยง จึงรีบเดินทางกลับทันที โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ประชาชนต่างเก็บสัมภาระสิ่งของใส่รถยนต์เตรียมเดินทางกลับเป็นจำนวนมาก เหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์และรอให้ครบ 72 ชม.การหยุดยิงก่อน
นางสำรวม อายุ 57 ปี ชาวบ้าน ต.บักได อ.พนมดงรัก บอกว่า อยากกลับบ้านแต่ยังไม่มั่นใจและไม่เชื่อใจกัมพูชา หมู่บ้านอยู่ใกล้ปราสาทตาควาย พบจรวด BM-21 ตกใส่กว่าสิบลูก ไม่รวมพื้นที่ไรน่า สวนยางพาราและป่าอ้อย จึงรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บกู้ในพื้นที่หมู่บ้านก่อน อีกทั้งต้องรอเผาศพเพื่อนบ้านที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวที่รพ.สุรินทร์ เมื่อคืนที่ผ่านมา
” เราอพยพมาด้วยกัน ก็ต้องรอส่งเพื่อนขึ้นสวรรค์กันก่อน ใจจริงก็อยากกลับบ้านไปฉลองปีใหม่ แต่รอดูให้ครบ 72.ชม.ก่อน ขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทย เอาแผ่นดินไทยกลับมาให้หมด อย่ายอมเขมร เชื่อไม่ได้ ขอให้ปลอดภัยทุกราย ขอบคุณที่รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้คนไทยทุกคน ”
ส่วนนายเมา บอกว่า ไม่เชื่อใจกัมพูชา แต่จำเป็นต้องกลับเพราะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงที่อดข้าวตายไปหลายตัว ถ้ามีเหตุการณ์อีกค่อยกลับมา ขอให้กำลังใจทหารไทยที่ปกป้องและสละชีพเพื่อแผ่นดินไทย
- กองทัพภาคที่ 2 ประกาศให้ประชาชน กลับที่ัพัก ภูมิลำเนาได้แล้ว