นักเสี่ยงดวงขอเลขเด็ด วิหารแกลบ วัดหนองเต่า ช่วงใกล้วันหวยออก ได้เลขสมใจ ลุ้นถูกรางวัลใหญ่ปีใหม่นี้
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่วิหารแกลบวัดหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศใกล้กันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งวัยหวยออกงวดแรกของปี 2569 มีชาวบ้านมาขอโชคขอลาภและเสี่ยงทายนำไปซื้อลอตเตอรี่ลุ้นถูกรางวัลใหญ่ โดยวันนี้ชาวบ้านมาจุดธูปได้เลข 516 และล้วงไหได้เลข 305
สำหรับ วัดหนองเต่า มีวิหารแกลบขนาดความกว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร มีต้นโพธิ์และต้นไทรขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตรงกลางเป็นร่มเงาอยู่กลางวิหาร มีอายุกว่า 100 ปี มีเรื่องเล่าลี้ลับเล่ากันมาว่า
” มีชาวบ้านพบเห็นชาย-หญิงสวมชุดไทยออกมาจากวิหารร่ายรำ พร้อมเสียงดนตรีปี่พาทย์ในยามค่ำคืน ช่วงใกล้วันหวยออก จะมีนักเสี่ยงดวง เดินทางไปกราบไหว้ ขอพร ขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่อง หลังสมดังใจปรารถนา ก็เดินทางกลับมาแก้บนกันเป็นประจำ ”