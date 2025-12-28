ครอบครัวร่ำไห้ รับร่าง จ่าคิว จ.ส.อ.พีรยุทธ น้าวิลัยเจริญ ทหารกล้าพลีชีพชายแดนอรัญประเทศ ประชาชนโบกธงชาติปลิวไสว ร้องเพลงชาติไทยสดุดี

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่อาคารนิติเวช รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ได้มีพิธีรับร่าง จ.ส.อ.พีรยุทธ น้าวิลัยเจริญ หรือจ่าคิว ทหารสังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย พื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันที่ 27 ธ.ค. 2568

โดยมีนางหนึ่งฤทัย น้าวิลัยเจริญ อายุ 55 ปีมารดา นายบัญชา น้าวิลัยเจริญ อายุ 57 ปี บิดา นางสุรีรัตน์ น้าวิลัยเจริญ ภรรยา และ น้องวิวิว อายุ 3 ขวบลูกสาว มารอรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ก่อนเคลื่อนร่าง จ่าคิว ไปที่รพ.ค่ายจักรพงษ์ จากนั้นเคลื่อนต่อไปยังวัดแจ้ง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี

กองทหารกองเกียรติยศ กำลังพล ครอบครัวทหาร ร่วมส่ง จ่าคิว อย่างสมเกียรติ ระหว่างทางไปวัดมีประชาชนมายืนโบกธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยเพื่อสดุดีในความกล้าหาญ พร้อมทั้งตะโกนขอบคุณทหารที่ดูแลประเทศไทย ขอให้ผู้กล้าไปสู่ภพภูมิที่ดี

ต่อมาเวลา 17.30 น. พล.ต.เสกสรรค์ พรมศักดิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีรดน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน วางพวงมาลาพระราชทาน และนำรดน้ำศพ โดยมีพระครูสิริเมธากร เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิฝ่ายธรรมยุตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรม วันที่ 28-30 ธ.ค.2568 จากนั้นวันที่ 31 ธ.ค.เวลา 16.30 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

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