วินาทีชีวิต ไลฟ์การ์ดหนุ่มฮีโร่ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สาวใหญ่ฮอลแลนด์ ตะคริวกิน หมดสติจมน้ำกลางทะเลพัทยา อุ้มขึ้นมาปั๊มหัวใจ จนชีพจรกลับมาเต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลปลอดภัย
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ำ บริเวณด้านหลังป้อมตำรวจโค้งดงตาล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงประสานอาสาสมัครและรุดไปตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุบริเวณชายหาด พบประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยืนมุงดูเป็นจำนวนมาก โดยผู้ประสบเหตุเป็นหญิง อายุประมาณ 60 ปี สัญชาติฮอลแลนด์ อยู่ในอาการหมดสติ ปลุกไม่ตื่น และไม่พบชีพจร
เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา เร่งเข้าช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ปั๊มหัวใจ อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความลุ้นระทึกของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ กระทั่งผู้ประสบเหตุกลับมามีชีพจรอีกครั้ง ก่อนเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อรักษาอย่างเร่งด่วน
ด้านนายธงชัย เที่ยงเจริญ เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดโค้งดงตาล ก่อนเกิดอาการเป็นตะคริว ทำให้จมน้ำ โชคดีมีพลเมืองดีช่วยนำร่างขึ้นมาบริเวณชายฝั่งได้ทัน เมื่อไปถึงตนตรวจเช็กแล้วไม่พบชีพจร จึงรีบทำการปั๊มหัวใจทันที พร้อมประสานรถพยาบาลระบบ Advanced Life Support (ALS) จากโรงพยาบาลเมืองพัทยาเข้าช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป
ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการอบรมทักษะการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้จมน้ำให้กับหลายภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด รวมถึงประชาชนในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ประสบเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ “วินาทีชีวิต” ที่ความรู้และความรวดเร็วช่วยต่อชีวิตนักท่องเที่ยวกลับมาได้อีกครั้ง