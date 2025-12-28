พ่อเดือด! ครูฝ่ามือตบหน้าลูก ป.2 เลือดกำเดาไหล ไปถามอ้างไม่ได้ทำ ด้าน ผอ.เชื่อครูไม่โกหก ก่อนมีข้อความปริศนาส่งขู่พ่อ “รู้จักกูน้อยไปแล้ว”
อุดรธานี – นายธรธรณ์ อายุ 51 ปี เข้าร้องเรียนกับ “เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย” พร้อมผู้สื่อข่าว แจ้งว่าลูกชายอายุ 7 ขวบ ชั้น ป.2 ถูกครูประจำชั้นที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง อ.เมืองอุดรธานี ใช้ฝ่ามือตบหน้าจนเลือดกำเดาออก อีกทั้งยังมีเพื่อนร่วมห้องถูกลงโทษในลักษณะเดียวกันรวม 3 คน ด้วยเหตุผลที่เด็ก ๆ ไปล้อคุณยายขายของข้างโรงเรียนว่า “ยายแก่”
โดยได้นำเอกสารใบแจ้งความ และใบตรวจร่างกายของแพทย์ ที่ระบุความเห็นว่า “ได้รับการกระทบกระเทือนศีรษะและสมองแบบไม่รุนแรง”
นายธรธรณ์ เล่าว่า ลูกชายถูกครูประจำชั้นใช้ฝ่ามือตบหน้าจนแก้มด้านขวาแดง ตอนครูคนดังกล่าวมาส่งลูกที่บ้าน ตนเห็นลูกตาแดงและน้ำตาไหลจึงตกใจถามครูว่า ลูกชายทำผิดอะไรไหม ครูบอกว่า ไม่มี น้องตั้งใจเรียนดี แค่เดินมาส่งเฉย ๆ ตนจึงไม่คิดอะไร
วันต่อมา ลูกชายบอกว่าเพื่อนในห้องถูกครูคนดังกล่าวตบหน้า แต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองโดนตบด้วย ตนมารู้ความจริงคือตอนวันที่ 27 ธ.ค. หลังลูกขอไม่ไปโรงเรียน จึงพาลูกไปซื้อของที่ห้าง ปรากฏว่าเลือดกำเดาลูกไหล ตนตกใจจึงถาม ลูกจึงบอกว่าวันก่อนถูกครูใช้ฝ่ามือตบปาก โดยมีเพื่อนโดนด้วย
ลูกเล่าต่อว่า หลังครูตบลูกจนเลืดไหล เพื่อน ๆ ในห้องได้ไปบอกครูแล้ว แต่ครูบอกว่า “ปล่อยไป เดี๋ยวเลือดก็หยุดไหลเอง” หลังรู้เรื่องตนเข้าไปที่โรงเรียน ถามครูต่อหน้า แต่ครูปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ ตนจึงไปคุยกับ ผอ. ก็ตอบว่า ครูประจำชั้นไม่ได้ทำร้าย พร้อมบอกตนว่า “รู้ไหมว่าลูกชายดื้อนะ”
ต่อมามีเบอร์ปริศนา ส่งข้อความมาขู่ว่า “รู้จักกูน้อยไปแล้วพวกมึงอ่ะ เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวคืนนี้มึงเจอกู”
นายธรธรณ์ เล่าต่อว่า สงสารลูกมาก ตนมีลูกคนเดียว ไม่เคยตีลูกเลย มีแค่ดุด่า ทำไมครูมาทำกับลูกแบบนี้ ตนไปถามเพื่อนเพื่อยืนยันอีกครั้ง เพื่อนลูกชายทุกคนต่างบอกว่า ครูทำร้ายลูกจริง ตนจึงตัดสินใจเอาเรื่องครู เพราะไม่อยากให้ลูกและเด็ก ๆ คนอื่นเจอแบบนี้อีก