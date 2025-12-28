ฮือฮา สามี-ภรรยา ญาติพี่น้องกว่า 10 คน ขนไข่ไก่มากถึง 5,000 ฟอง ใส่รถกระบะมาแก้บน หลวงพ่อห้ามจน ไม่พลาดขอล้วงไห หยิบเลขเปิดโชคให้ทุกคนรับปีใหม่
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่วัดใหม่สามัคคี (หนองโสน) หรือ “วัดหลวงพ่อห้ามจน” ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายณรงค์ฤทธิ อายุ 44 ปี และ นางสาวสิริรัตน์ อายุ 45 ปี ภรรยา พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ขนไข่ไก่มากถึง 5,000 ฟอง ใส่รถกระบะมาแก้บน หลวงพ่อห้ามจน
สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่พากันมาทำบุญ เมื่อญาติพี่น้องกว่า 10 คน กำลังช่วยกันยกไข่ไก่ลงจากรถกระบะโตโยต้า ทะเบียน ผจ 2141 เพชรบูรณ์ หลังสามี-ภรรยา พากันเข้ามากราบไหว้ขอพร ให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำยอดได้ตามเป้าที่ขอไว้ เมื่อประสบความสำเร็จตามที่หวังจึงนำไข่ไก่ 5,000 ฟองมาแก้บน พร้อมขอพรให้ธุรกิจเข้าตามเป้าต่อไปในปีหน้า
จากนั้นทั้งคู่ ก็ได้ตั้งจิตอฐิษฐานต่อหน้าองค์หลวงพ่อห้ามจน พร้อมทั้งล้วงไห ขึ้นมาทีละลูก จำนวน 3 ครั้ง ได้เลขเด็ด 347 ตามลำดับ สร้างความฮือฮาอีกครั้งแก่ผู้ที่เดินทางมาวัดและนักท่องเที่ยว ต่างไม่พลาดที่จะจดเลขเด็ด หวังนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง รับปีใหม่กันถ้วนหน้า
นายณรงค์ฤทธิ บอกว่า ตนทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ได้มาบนขอเรื่องการงานเอาไว้ แล้วพอได้ตามที่ขอก็เลยนำไข่ไก่ 5,000 ฟองมาแก้บน พร้อมขอพรต่อ และไม่พลาดที่จะขอล้วงไหเสี่ยงโชค เพื่อให้ทุกคนได้มีโชครับปีใหม่ร่วมกัน