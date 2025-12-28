ประธานหอการค้าสมุทรสงคราม และ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ชี้โพลมติชน–เดลินิวส์ มีประโยชน์ ฝากรัฐบาลใหม่เร่งแก้หนี้นอกระบบ

วันที่ 28 ธ.ค.2568 นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม และประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีการจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าว มติชน และ เดลินิวส์ ว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากจะช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงกระแสความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ว่ามีทิศทางอย่างไร อีกทั้งยังสามารถประเมินได้ว่าพรรคการเมืองใดมีแนวโน้มจะได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นแนวทางช่วยให้ประชาชนตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

นายมงคล ยังได้ฝากความคาดหวังไปยังรัฐบาลชุดใหม่ ขอให้เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของระบบทางการเงิน โดยเฉพาะเรื่องส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงเกินไป ควรปรับปรุงให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนไปประกอบธุรกิจหรือผ่อนชำระทรัพย์สินต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น เพราะหากประชาชนเดือดร้อนและไม่สามารถกู้เงินในระบบได้ ก็จำเป็นต้องหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนและแก้ไขได้ยากยิ่งขึ้น

“ หากต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้จบ หากพี่น้องประชาชนยังติดอยู่กับหนี้นอกระบบ ก็ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้” นายมงคล กล่าว

นายมงคล กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาเรื่องตัวบุคคลในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะเห็นว่าตัวเลือกมีอยู่จำกัด จึงควรให้ความสำคัญกับนโยบายของพรรคการเมืองมากกว่า ส่วนเรื่องตัวบุคคลนั้นเห็นว่าไม่ใช่ประเด็นหลัก เนื่องจากยังมีทีมงานที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการทำงาน โดยความสามารถของแต่ละบุคคลก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละท่าน

” ฝากไปยังพรรคการเมืองทุกพรรค ขอให้ยุติความขัดแย้งและหันมาจับมือร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะหากยังมัวแต่นั่งจับผิดและทะเลาะกัน จะทำให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าได้ โดยปัจจุบันอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศลดลงอย่างมาก แม้ตัวเลขการส่งออกจะอยู่ในระดับสูง แต่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาปากท้อง ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง ”

นายมงคล เน้นย้ำว่า ทุกพรรคการเมืองควรมีความสามัคคีกัน ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าไปข้างหน้า ไม่ใช่มุ่งแต่จะทะเลาะหรือจับผิดกันเพียงอย่างเดียว ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันมาโฟกัสว่าประเทศไทยควรจะเดินหน้าไปในทิศทางใดต่อไปในอนาคต

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